“No ayuda al progreso del fútbol colombiano”, César Farías tiene claro qué regla cambiaría

César Farías es un entrenador que ya ha tenido experiencia en tres equipos diferentes del fútbol colombiano (Águilas Doradas, América de Cali y Junior de Barranquilla), así que tiene toda la autoridad para opinar sobre las reglas.

De hecho, hay una norma que no le gusta al estratega venezolano y es la baja cantidad de jugadores que pueden estar en el banco de suplentes.

El técnico del Junior concedió una entrevista con ‘El Heraldo’ previo al inicio de los cuadrangulares, donde tocó diferentes temas sobre la actualidad del equipo de cara a este nuevo reto.

Según César Farías, es un aspecto negativo que los equipos solamente puedan convocar máximo a 18 jugadores por partido y él considera que termina perjudicando al desarrollo del balompié en nuestro país:

“Yo aspiro que algún día eso cambie. Eso no ayuda al progreso del fútbol colombiano. No ayuda a llevar más jóvenes, no ayuda a tener un mejor grupo. Deja gente afuera”.

De hecho, el técnico del Junior puso un caso muy puntual y fue la última fecha del ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay 2025-1 cuando vencieron a Atlético Nacoinal en Medellín:

“En el partido ante Nacional, por ejemplo, necesitábamos un jugador más de marca, y no pudimos llevar a un extremo más”.

César Farías no es el único que ha criticado esta norma:

Las palabras del técnico venezolano también las ha expresado Jorge Bava, entrenador uruguayo de Independiente Santa Fe, quien desde su llegada expresó que los pocos jugadores de recambio en el banco de suplentes lo obliga a llevar jugadores que sean polifuncionales y no especialistas en una sola posición:

“Solo 7 suplentes, tienes que optar por alguien más polifuncional para completar la plantilla. En otras ligas tienes 10, pero con solo siete cambios, a veces optamos con jugadores que puedan ser polifuncionales”.