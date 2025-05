Es oficial, Alfredo Arias dejó de ser director técnico del Deportivo Cali

Alfredo Arias regresó al Deportivo Cali con el objetivo de volver a clasificar a unos cuadrangulares, tarea que no logran desde diciembre de 2023.

No obstante, el equipo quedó eliminado con una fecha de antelación, razón por la cual, habrían decidido despedir a Alfredo Arias.

Deportivo Cali hizo oficial que Alfredo Arias no continuará en la institución, llegaron a un acuerdo para rescindir su contrato, siete meses antes que finzalizara.

Al respecto, luego del partido que perdieron contra Santa Fe y que representó la eliminación, ya le habían preguntado al entrenador si continuaría para el segundo semestre con Deportivo Cali y él, en ningún momento, mostró interés en marcharse, pero dejó claro que había decisiones que no dependían de él sino de los directivos y el proyecto que tengan para 2024-2.

“Tienen que entender que no puedo contestar ese tipo de preguntas. Espero que la próxima semana me agarre con salud, que esté fuerte, que mi familia esté bien… eso es lo que espero. Hacer suposiciones de si sigo, si voy a tener trabajo o no, no depende de mí”.

De hecho, el técnico uruguayo había sido muy sincero al señalar que su regreso al Deportivo Cali estaba completamente ligado a su anterior etapa en el club, y lo único que quería, era ayudar a salir de la crisis. Es por eso que le dolía tanto que lo insultaran los hinchas cuando los resultados no acompañaban:

“Yo estoy acá porque quise y no estoy arrepentido. Pero tengo memoria, y aunque a muchos no les gusta que yo les recuerde los últimos semestres, puedo aceptar que alguien me critique, pero me duele que me insulten a los 10 minutos. Me quedo porque quiero, no me retiro de ninguna cosa, y jamás en mi vida lo he hecho”.