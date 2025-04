“Usted es un atrevido”, Alfredo Arias se calentó tanto con un periodista que le silenciaron el audio

Alfredo Arias, entrenador de Deportivo Cali, protagonizó un acalorado momento en plena rueda de prensa en donde fue evidente su enojo con un periodista al que tildó de atrevido y grosero.

Todo se dio previo al compromiso que tendrá el cuadro vallecaucano este sábado a las 4:10 de la tarde ante La Equidad, por la jornada 12 de la Liga Betplay Dimayor 2025-I.

En medio de la charla con los periodistas, el director de un medio partidario le dio una opinión, en lugar de formular su pregunta y esto enojó de gran manera al director técnico.

Alfredo Arias y su enojo con un periodista

Ante esta situación, el uruguayo le sentenció: “Usted me hace una pregunta o si no, no le contesto. Usted es un atrevido. Primero por mi edad y segundo porque usted no me va a invitar a hacer nada. Yo le respondo. Siempre responde de manera correcta y educada”.

“Usted no me va a invitar a decir nada, yo voy a decir lo que tenga que decir. Al que le parezca bien y al que no, también porque soy una persona grande”, le agregó.

Continuando por: “Invítese usted y progrese usted en sus preguntas. A mí no me invite a nada. Hágame la pregunta que me tiene que hacer o no haga nada. Usted es un grosero”.

La situación subió tanto de tono, con la réplica del periodista, que el audio de los altavoces se cortó, como quedó evidenciado en los videos de diferentes periodistas que registraron el momento.