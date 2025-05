“Tranquilo que yo apago el televisor”, Jorge Soto fue claro con Eduardo Luis en Win Sports en vivo

Jorge Soto protagonizó un error que estuvo a punto de eliminar al América de Cali de la Copa Sudamericana, pero afortunadamente para él, encontraron el empate en el último minuto y siguen en competencia internacional.

El guardameta rompió en llanto tan pronto finalizó el partido, y un día después, no tuvo problema en conceder entrevistas donde bien sabía que le preguntarían por su error.

Win Sports fue uno de los medios donde le preguntaron acerca del partido y le revivieron el gol que recibió, y aunque le pidieron perdón, dejó claro que él apagaba el televisor.

Las palabras del guardameta sobre el momento en que comete el error, deja ver su intención de aportar en ataque para conseguir ese anhelado gol que se les hizo tan esquivo.

Sin embargo, luego del empate definitivo, Jorge Soto por fin pudo descansar, pues era consciente que su error hubiera podido eliminar al América:

“Estaba sufriendo en el momento a pesa pesar de qué de pasar la página porque sabía que me podían volver a rematar. Fue muy rápido porque yo veía el reloj y nada que nos llegaba el gol. Se me pasaron mil cosas por la cabeza. El gol on lo pude celebrar porque sentí que el VAR lo podía anular y hubiera sido muy incómodo. Ya cuando pitaron no sabía si ya había terminado en Argentina, desde el banco nos estaban avisando, pero yo no había entendido. Cuando se acercan los arqueros a celebrar conmigo yo les pregunto si ya terminó, cuando me dicen que sí, ya me desahogo”.

Entonces Eduardo Luis López, durante la emisión de ‘Saque Largo’ de este miércoles 28 de mayo, le pidió perdón por hacerlo ver nuevamente su error, pero Jorge Soto le dijo, entre risas, “Tranquilo que yo apago el televisor”.