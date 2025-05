Once Caldas se pronunció sobre el tema Jerson Malagón y la presunta demanda de alimentos

Once Caldas - Foto: Redes sociales de la Copa Sudamericana

Once Caldas ya está en territorio brasileño para afrontar su último partido correspondiente a la fase de grupos de la Copa Sudamericana que será contra Fluminense.

El equipo no puede perder si quiere clasificar directamente a los octavos de final del torneo, pero no podrá contar con Jerson Malagón, quien no pudo salir del país por una supuesta demanda de alimentos.

Según la información que brindó César Augusto Londoño en sus redes sociales, el defensor central tiene una demanda de alimentos que le impidió salir de Colombia para este partido: "Jerson Malagón no pudo viajar a Brasil con Once Caldas por una demanda de alimentos. No lo dejaron salir del país. Pierde el blanco un defensor importante para enfrentar a Fluminense“.

Al respecto, el propio club se pronunció, confirmando que Malagón no estará en el partido contra Fluminense, aunque no dio las razones específicas, sino que solamente dijo que se trataba de temas personales.

Asimismo, la institución manizaleña escribió que harán lo posible para respaldar a Malagón para que pueda solucionar esta situación:

“El Once Caldas S.A. informa a su hinchada, medios de comunicación y opinión pública que el jugador Jerson Malagón no hizo parte del grupo de viajeros para el partido correspondiente a la fecha 6 de la Conmebol Sudamericana en Río de Janeiro. La decisión responde a una situación personal que requiere su presencia en Colombia. Desde el club respaldamos al jugador y acompañamos de manera respetuosa el proceso necesario para regularizar la situación presentada, priorizando siempre su bienestar y el de su entorno familiar”.

Cabe resaltar que Once Caldas se enfrentará a Fluminense el próximo jueves 29 de mayo a partir de las 7:30 de la noche y será transmitido por la señal de DirecTv Sports.