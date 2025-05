Jugador del Once Caldas no pudo viajar a Brasil por una demanda de alimentos en su contra

Uno de los partidos más importantes de la semana para el Fútbol Profesional Colombiano es el que jugará el Once Caldas en Brasil ante Fluminense por la Copa Sudamericana. A pesar del gran torneo que ha hecho el equipo albo, obteniendo cuatro victorias y una derrota, este es el juego más importante para poder buscar el liderato y ahorrarse la fase de play-offs, donde ya está instalado el América de Cali, y donde caerán los clubes de la Copa Libertadores.

Para el ‘Arriero’ Herrera, el tiempo de preparación para este duelo ha sido el suficiente, a pesar de haber tenido la liga de por medio, ya que los jugadores le creen al entrenador y han demostrado una unión única que los ha impulsado a conseguir los objetivos del semestre tanto a nivel continental, como a nivel local, donde ya conocen a sus rivales en cuadrangulares semifinales empezando el próximo fin de semana ante Atlético Nacional.

Por ahora, el equipo tiene su mente enfocada en el juego en Brasil, donde deberán demostrar la jerarquía de los anteriores juegos y donde jugadores como Michael Barrios, Dayro Moreno o James Aguirre deben sacar la casta de líderes que tienen dentro del plantel y empujar a sus compañeros para sobreponerse a la adversidad de jugar ante un reciente campeón de América con una de las nóminas más caras de la competencia.

Otro de los líderes del equipo, pero que no podrá disputar el encuentro, es el defensor central Jerson Malagón, quien es uno de los bastiones del equipo en defensa, pero que, al parecer, por una demanda de alimentos, no pudo viajar hasta territorio brasileño: "Jerson Malagón no pudo viajar a Brasil con Once Caldas por una demanda de alimentos. No lo dejaron salir del país. Pierde el blanco un defensor importante para enfrentar a Fluminense“, manifestó César Augusto Londoño.