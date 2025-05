“Todo muy parejo”, DT de Santa Fe sobre el cuadrangular con Millonarios, Nacional y Once Caldas

Santa Fe vs Millonarios - Fecha 10 del fútbol colombiano (sábado 22 de marzo de 2024)

Santa Fe vs Millonarios

Luego de la vergonzosa goleada que recibió Santa Fe de 1-6 frente a Alianza Valledupar en la última fecha del ‘todos contra todos’, Jorge Bava no mostró preocupación de cara a los cuadrangulares, e incluso, dejó claro que todo el equipo está confiado.

En primer lugar, el técnico uruguayo señaló la importancia de darle la oportunidad a los jóvenes futbolistas que hicieron parte del partido contra Alianza, que, en su mayoría, no había podido sumar minutos desde que él llegó.

De esta manera, Bava quería verlos para saber con quién puede contar en cuadrangulares porque son muchos partidos en una cantidad de tiempo reducida, así que necesitará tener recambio:

“Perder un partido no está en los planes de nadie, pero es una posibilidad. Lo más reprobable fue como cayó el equipo, independientemente de los once cambios y demás, nosotros estamos representando a un club grande y de perder de esa manera no es positivo para nada. Aprender de los errores, saber que siempre hay que estar al ciento por ciento en una cancha porque el fútbol está muy parejo”, aseguró Jorge Bava.

Jorge Bava también habló sobre los rivales que enfrentarán en el cuadrangular: Millonarios, líder del fútbol colombiano, Atlético Nacional, vigente campeón, y Once Caldas en un gran momento.

Según el técnico, ve el nivel de los cuatro equipos muy similar y hay mucha confianza en el equipo a pesar de la terrible caída que sufrieron en su más reciente partido:

“Lo veo con mucha tranquilidad, uno como entrenador tiene la obligación de tomar todo lo positivo y eso es bueno porque no lo tienen en cuenta a uno, eso lo agarra como una motivación extra para los jugadores. Empezamos todos de cero y eso es una gran motivación, creo que va a ser todo muy parejo y el equipo está muy confiado”, concluyó el técnico de Santa Fe.