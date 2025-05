Primož Roglič se cayó en la etapa 16 del Giro de Italia y anunció su retiro

Primož Roglič no tuvo el rendimiento esperado en las primeras 15 etapas del Giro de Italia, y aunque seguía siendo el líder del equipo, su compañero Isaac del Toro, parecía un candidato mucho más fuerte para quedarse con el título.

El esloveno presentó muchos problemas físicos, y aunque ya era consciente que no podía ser campeón, quiso llegar hasta el último día, pero una caída en la etapa 16 lo cambió todo.

Antes de empezar el recorrido correspondiente a este martes 27 de mayo, Roglič dejó claro que ha estado sufriendo, pero el descanso del día anterior le había servido para descansar un poco: “Me siento mejor que ayer. Qué significará eso, aún no lo sabemos. Necesito un pequeño porcentaje extra para ser mejor, para ser bueno. Pero ya veremos”.

No obstante, él ya sabía que no estaba en plenitud de condiciones para conquistar el Giro de Italia 2025, así que estaba enfocado en terminar la carrera, sin importar la posición, y apoyar a su equipo desde donde se pudiera: “Realmente no me importa qué etapa sea. Como dije, simplemente lo intentaré. Si puedo, seguiré pedaleando. Cada kilómetro que recorro es algo. ¿Aún tengo esperanzas de volver a la clasificación? Creo que eso ya no es realista. Seguiré luchando por sobrevivir. Llegué a la salida, aunque ayer ni siquiera pude pedalear. A ver si funciona hoy“.

Lamentablemente, el pedalista esloveno sufrió una caída donde también estuvo involucrado el ecuatoriano Richard Carapaz, en la etapa 16 y decidió retirarse de la competencia.

De esta manera, el equipo Red Bull volcará su estrategia hacia la victoria de Isaac del Toro, quien actualmente es el dueño de la Maglia Rosa con 1 minuto y 20 segundos de diferencia sobre Simon Yates.

Asimismo, con el retiro de Roglič, quien iba de décimo, Éiner Rubio subirá a la casilla 12 de la clasificación general, mientras que Egan permanece en la octava posición.