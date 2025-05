Egan Bernal volvió al Top 10 del Giro de Italia y dejó claro que tiene con qué luchar por la Maglia Rosa

Egan Bernal ha tenido una buena participación luego de 13 etapas del Giro de Italia y actualmente se ubica en la novena posición, a 2 minutos y 50 segundos del líder, Isaac del Toro.

El colombiano, quien regresó al Top 10 de la carrera, dejó claro que no se conformará y siente que puede ganar por segunda vez esta carrera.

Tan pronto llegó a la meta al finalizar la jornada de este viernes 23 de mayo, Egan dejó claro que su obsesión no es únicamente el tiempo que hizo luego de tantos kilómetros, sino que se siente satisfecho y contento con hacer parte del equipo Ineos, compitiendo en una de las carreras más importantes en todo el mundo:

“Más allá de competir por el resultado, corro por mí mismo y busco sentirme bien en la bici. Cuando llego al autobús después de las etapas, no miro la clasificación. Disfrutar del ciclismo es lo que más me importa y la verdad es que disfruté mucho de la carrera de hoy. El equipo me apoya y no hay mucho más que pueda pedir en la vida”.

No obstante, para nadie es un secreto que la ilusión de cualquier ciclista es conquistar las carreras más importantes y Egan no es la excepción, pues confía en que podrá descontar la cantidad de tiempo suficiente en la última semana, no solamente para alcanzar a Del Toro, sino para adueñarse de la camiseta rosada que ya supo portar en 2021:

“Creo que soy capaz de luchar por la ‘maglia rosa’. Siempre es igual en el Giro: todos esprintan para conseguir una bonificación de dos, cuatro segundos quizás... y luego, en la última semana, la general será cuestión de minutos. Seremos pacientes”