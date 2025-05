“Venía manchado”, arremeten con todo contra José Néstor Pékerman y sus oscuras compañías

Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, se despachó con todo contra José Néstor Pekerman, exentrenador de la Vinotinto y de la Selección Colombia, en una entrevista para la Ruta Vinotinto con Fernando Petrocelli.

En dicha charla sentenció que fue un gran error haber contratado al entrenador argentino porque sus intereses iban por un lado aparte al rendimiento deportivo y también señaló a Pascual Lezcano, empresario que fue muy discutido en su paso por La Tricolor.

Sobre ellos señaló que querían trabajar sin ningún tipo de control porque “realmente se portaron mal, sus ambiciones eran otras”.

Presidente de FVF arremetió contra José Pékerman

“Mi mayor error fue haber traído a José (Pekerman) por el nombre y no por el momento. Quizá no haber tenido ese sexto sentido de saber que ya no estaba y sus intereses eran otros. Ese año lo pudimos haber ahorrado, no solo en dinero, sino también en tiempo”, señaló el dirigente en medio de la entrevista.

Dejando claro que “ellos realmente se portaron mal, sus ambiciones eran otras. Querían que la FVF trabajara para ellos sin ningún tipo de control. Querían ser amos y dueños de la Federación y yo siempre voy a buscar que nuestro fútbol y nuestros jugadores sean respetados”.

Incluso, dejó claro que lo mismo pasó en nuestro país: “salió manchado, así como venía manchado de Colombia por el tema de Pascual; nosotros sabíamos algo, pero pensábamos que no era tan así y podía ser diferente. Ellos venían con la misma idea, no sé si buena o mala, pero para mí no era la manera de trabajar y hacer las cosas por lo que pusimos el freno”.

Dentro de sus revelaciones, señaló que “ellos le prohibían a su cuerpo técnico hablar con los jugadores de la Selección, que los visitarán para verlos jugar. Estaban volviendo esto un desastre y yo no iba a permitir eso. Los jugadores también estaban obstinados de la manera en que Pascual estaba llevando las cosas”.

Se confirman los malos manejos de José Pékerman y Pascual Lezcano en la Selección de Venezuela, de paso reforzando las versiones de que lo mismo sucedió en la Selección Colombia.