A Juan Carlos Osorio lo acusan de estar implicado en cosas muy delicadas, más allá del fútbol

Juan Carlos Osorio es noticia en México, de cuenta de las afirmaciones del periodista de FOX Sports Radio, Rubén Rodríguez, que lo acusó de haber cometido situaciones extra futbolísticas demasiado delicadas durante su paso por los Xolos de Tijuana.

Esta acusación se dio luego de que el entrenador fuera relacionado como candidato a dirigir a Chivas Rayadas de Guadalajara a lo que el periodista señaló que eso se enfrió debido a que supieron de lo que hizo.

Incluso, fue más allá y pidió que la Federación Mexicana de Fútbol lo vete para que no vuelva a dirigir en ese país.

Delicadas acusaciones contra Juan Carlos Osorio

Las afirmaciones de Rubén Rodríguez se dieron durante una emisión reciente de FOX Sports Radio y ha generado bastante eco en México.

“Qué bueno que la gente de Chivas nos escuchó, que preguntaron, porque lo de Osorio se enfrió. Lo digo con mucho respeto, Osorio, por lo que hizo en Tijuana, no debería estar dirigiendo en el futbol mexicano, son cosas extra-cancha muy, muy delicadas. Ojalá que las afectadas y afectados tengan el valor de dar el siguiente paso. Así te lo digo”, comenzó diciendo el periodista en el reseñado programa.

“Me parece increíble que la gente que contrató a Osorio no hiciera algo más, es una lástima. Como técnico, lo que quieras; yo hablo de temas totalmente extra-cancha”, agregó.

Incluso, fue más allá, señalando que los directivos se deberían advertir de estos temas, porque se nota “La nula comunicación entre directivos y presidentes, es para que se comunicaran entre ellos y dijeran ‘Ten cuidado con él’. Hoy, si yo fuera presidente de la FMF, buscaría que Osorio no vuelva a dirigir en nuestro futbol. Muy acertado Chivas en no contratarlo porque lo que pasó no es un juego, es muy delicado”.

“Me parece es increíble que la gente que contrató a Osorio no hiciera algo más (…) Como técnico, lo que quieras, pero estoy hablando de cosas extra-cancha”, finalizó.

Sin dar detalles puntuales, el periodista Rubén Rodríguez señaló a Juan Carlos Osorio de hacer “cosas muy delicadas” que van más allá del fútbol e incluso sugirió denuncias de parte de los afectados y hasta de un veto, pero no contó explícitamente qué fue lo que pasó.