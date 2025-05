“Beneficia a Nacional y perjudica a Millonarios”, dirigente y DT se quejaron por posible convocatoria de Selección Colombia

CONMEBOL Copa America 2024 Official Draw (Photo by Eva Marie Uzcategui/Getty Images)

Todavía no se ha oficializado la convocatoria de la Selección Colombia por parte del entrenador Néstor Lorenzo cuando ya hay quejas de parte de algunos actores del fútbol de nuestro país. Así lo reveló el periodista Carlos Antonio Vélez ante el que acudieron a dar reproches por las posibles novedades que, ‘afectarían’ a Millonarios y ‘favorecerían’ a Atlético Nacional.

La Tricolor se medirá ante Perú el próximo viernes 6 de junio a las 3:30 en la ciudad de Barranquilla y luego irá al sur del continente para medirse ante Argentina el martes 10 del mismo mes.

Dentro de las novedades que algunas versiones de prensa han anticipado, estaría el no llamado de David Ospina, para darle paso a Kevin Mier, algo por lo que algunos se estarían quejando, señalando que con esto favorecerían a Atlético Nacional en los cuadrangulares, pese a que desde la Dimayor, en cabeza del presidente Carlos Zuluaga, señalaron la posibilidad de mover las fechas de la fase semifinal de la Liga colombiana para que no se cruce con la Eliminatoria.

Carlos Antonio Vélez recibió quejas por no llamado de David Ospina

Ante las simples versiones, al periodista lo contactaron un dirigente y un entrenador del fútbol colombiano, señalando que con esto iban a favorecer a Atlético Nacional, por no convocar a David Ospina y perjudicarían a Millonarios por sí llamar a Álvaro Montero.

Al respecto, en su programa matutino, Vélez señaló: “Sheyla (García) tiene línea directa con Selección nacional y ayer dijo que no iban a llamar a David Ospina. Inmediatamente, cuando eso pasó, me llegaron dos mensajes. Uno de dirigente y otro de técnico del fútbol colombiano, diciendo que no había derecho a que esta vez iba a beneficiar a Nacional y a perjudicar a Millonarios”.

A lo que añadió: “A mí eso no me dice nada distinto a que Lorenzo ya no tiene un respaldo mayoritario en el país. Ni de un sector importante de la hinchada, sino también de un sector importante de la dirigencia que es la que maneja esto”.

“Muchos le tienen el guardadito de que no llamaba a jugadores del fútbol colombiano, desmereciendo a los equipos y solamente valorizando aquellas piezas que juegan en el exterior. Hemos visto eso muchas veces con un jugador que esta en Colombia que no lo llama y cuando llega al exterior sí lo hace. Les desvaloriza los jugadores a los equipos de acá. Eso tiene molestos a muchos”, agregó sobre el contexto de la Tricolor.

