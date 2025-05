Blessd invirtió en equipo del fútbol de Dinamarca y su equipo descendió a la tercera división

La temporada 2024/25 ya está llegando a su final: Algunos equipos comienzan a celebrar sus títulos, mientras otros lamentan sus derrotas o descensos.

PUBLICIDAD

Infortunadamente, para Blessd, el cantante colombiano, quien adquirió un equipo en Dinamarca, descendió de categoría.

Vea acá: El Arriero pidió ayuda a la FCF por la competencia internacional en nombre de los 4 equipos: “siquiera cuatro días”

En enero de este año, el artista colombiano adquirió el equipo Vendsyssel FF de la segunda división de Dinamarca, con el propósito de “jugar FIFA en la vida real” y llevar el club a la máxima categoría del balompié en dicho país.

No obstante, la realidad fue completamente diferente, pues Vendsyssel no solamente no ascendió, sino que además, siguió bajando de categoría luego de obtener un rendimiento de apenas el 32.25%, resultado de 15 derrotas, 9 empates y apenas 7 victorias:

“EL VENDSYSSEL FF descendió a la tercera división de Dinamarca.El equipo, cuyo principal inversionista es el cantante colombiano Blessd, disputó 31 partidos en la temporada con 7 triunfos 9 empates y 15 derrotas (32, 25% de rendimiento)”, reportó Mariano Olsen, periodista de Win Sports.

‘El Bendito’ dejó muy claro desde el principio que su deseo es llevar el equipo a lo más alto del fútbol danés, sino también participar en el torneo más importante a nivel clubes de Europa: La Champions League.

PUBLICIDAD

No obstante, por ahora tendrá que esperar al menos dos temporadas para siquiera pensar en la posibilidad de Champions, siempre y cuando logre dos ascensos consecutivos:

“Quisimos escoger este equipo porque nos gustó todo lo tienen y creemos que con el granito de arena de nosotros podemos llegar a cosas muy grandes. Queremos empezar en la segunda división porque cuando jugábamos FIFA, el sueño siempre era coger el equipo desde lo más abajo y hacerlo crecer; entonces, estamos viviendo el FIFA en la vida real. Queremos quedar campeones, pasar a primera y en algún momento jugar la Champions”.