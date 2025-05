DT de Santa Fe Femenino denunció xenofobia por cuenta de árbitra: “estoy acostumbrado a cosas peores”

No hay duda que Independiente Santa Fe es el equipo más importante del fútbol colombiano en la categoría femenina: Es vigente subcampeón tanto del rentado local como de Copa Libertadores, y además, el máximo campeón del torneo.

En su más reciente salida, derrotó 6-1 a Fortaleza, asegurando su clasificación a los cuadrangulares. Sin embargo, no todo fue fiesta, pues el técnico Ómar Ramírez expuso una pelea que tuvo con la árbitra donde habría recibido comentarios xenófobos.

Luisa Fernanda Martínez fue la encargada de impartir justicia en el partido que enfrentó a dos equipos capitalinos y que finalizó con una abultada victoria para las ‘Leonas’.

En una de sus intervenciones, le mostró tarjeta amarilla a Ómar Ramírez mientras sostenían un acalorado intercambio de palabras. El estratega venezolano no negó que hubiera respondido de mala manera, pero no está de acuerdo con la forma de actuar de ella:

“Hubo un inconveniente con la árbitra. Asumo, y lo hago públicamente, porque me gusta asumir mis cosas. Fui grosero con ella, son cosas del fútbol también, y le pido disculpas. Pero donde ella me hubiera sacado la amarilla, y viene y me dice que soy un grosero, que por eso me la saca, el que queda mal soy yo por ser patán”.

Fue entonces cuando Ramírez hizo énfasis en las palabras que cruzaron y confesó que Luisa Fernanda lo atacó directamente, burlándose de su nacionalidad. El técnico aseguró que no le afectó, pero tampoco puede quedarse callado con lo sucedido:

“Pero ella ataca mi nacionalidad, no lo veo tan chévere. Esto tampoco me afecta tanto, al final yo estoy acostumbrado a cosas peores. Pero ella, sabiendo lo que ha sufrido el gentilicio venezolano, lo que ha sufrido un país que viene sufriendo”.