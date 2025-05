César Farías ignoró por completo a periodista, quien cuestionó el rendimiento del Junior

Junior de Barranquilla derrotó a Fortaleza en condición de local, ratificó su clasificación en los primeros puestos de la tabla y sigue peleando por conseguir el beneficio del punto invisible de cara a los cuadrangulares semifinales.

Durante la rueda de prensa, al técnico César Farías le cuestionaron por su estrategia, pues un periodista consideró que el rival se vio superior. No obstante, al técnico venezolano parece que no le cayó en gracia la pregunta y decidió guardar silencio, mientras el jefe de prensa del Junior anunciaba el final de la conferencia.

No es la primera vez que César Farías toma una mala actitud contra un periodista, aunque en esta ocasión no pasó a mayores, pues simplemente prefirió no responderle.

El comunicador quería saber si el venezolano ya está pensando en los cuadrangulares y si parte de su estrategia era guardar fuerzas para la siguiente ronda, razón por la cual, cree que Fortaleza lo superó por momentos del compromiso.

Cabe resaltar que César Farías puso al once de gala, desde Santiago Mele hasta Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez, para este compromiso. Entonces, con su reacción en la rueda de prensa, parece que cada partido será como una final.

Junior ganó y sueña con el punto invisible:

Con goles de Carlos Bacca y Didier Moreno, el cuadro ‘Tiburón’ se impuso a Fortaleza, que logró empatar parcialmente el partido gracias a un tanto de Emilio Aristizábal.

Con estos tres puntos, Junior llegó a los 34 puntos. Tiene uno menos que Millonarios y dos menos que Atlético Nacional (aunque Atlético Nacional tiene un partido menos).

De esta manera, será necesario esperar hasta la última fecha para conocer qué equipos se llevarán el punto invisible.