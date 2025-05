Montero dejó claro que no va a cambiar pese a la sanción de Dimayor: “No puedo cambiar lo que soy”

Álvaro Montero recibió una sanción por cuenta de la Dimayor mientras jugada Millonarios vs Envigado: Debido a su comportamiento en Manizales cuando se enfrentaron a Once Caldas, fue suspendido por dos fechas, perdiéndose así el final del ‘todos contra todos’ y el inicio de los cuadrangulares.

En la zona mixta le preguntaron acerca de la resolución de Dimayor, y no quiso hablar mucho al respecto por miedo a que lo usen en su contra, pero sí adelantó que no cambiará su manera de ser.

Al guardameta le llegaron con la noticia de la sanción tras la victoria sobre Envigado, y él no se dejó sorprender, aunque sí demostró que no está de acuerdo. Además, Montero dijo que no diría nada por miedo a que el problema volverse peor:

“Es normal, eso no me compete a mí evaluarlo. Todo lo que diga puede ser utilizado en nuestra contra. Esa noticia es chocante, pero bueno, hay que seguir”.

Sin embargo, Montero adelantó que veremos nuevamente esa misma personalidad y manera de comportarse en el terreno de juego en los cuadrangulares, porque al fin y al cabo, esa es su personalidad:

“Lo que sí puedo decir es que voy a seguir con mi personalidad, un poco graciosa, por momentos incómoda, porque no puedo cambiar lo que soy”.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Millonarios cerrará la fase del ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay 2025-1 frente a Boyacá Chicó. Este partido será el próximo domingo 25 de mayo en el Estadio El Campín, con el horario por definir.

Ante la suspensión de Montero, muy seguramente David González apostará en darle confianza a Iván Arboleda, aunque también podría ser turno de Diego Novoa.

Este partido será importante porque Millonarios está buscando el punto invisible para obtener una ventaja en los cuadrangulares.