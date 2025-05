“Vamos bien entonces”, Falcao no disimuló su enojo con Dimayor por sancionar a Montero y cree que es mucho

Mientras Millonarios y Envigado se enfrentaban en el Estadio El Campín, la Dimayor dio a conocer la sanción de Álvaro Montero por su manera de actuar ante Once Caldas, donde protagonizó una polémica con un policía al finalizar el encuentro por quedarse recogiendo las monedas que le lanzaron los hinchas del ‘Blanco Blanco’.

El castigo para el guardameta será una multa de casi 3 millones de pesos, y adicionalmente, dos fecha de sanción, lo que significa que se perderá el último partido del ‘todos contra todos’ y la primera fecha de cuadrangulares.

“Sancionar al señor Álvaro Montero, jugador del registro del Club Azul y Blanco Millonarios F.C. S.A. (“Millonarios”) con dos (2) fechas de suspensión y multa de dos (2) SMMLV equivalentes a dos millones ochocientos cuarenta y siete mil pesos ($2.847.000), por incurrir en la infracción descrita en el numeral 1 del artículo 65 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la fecha 18° de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2025, entre club Once Caldas S.A. y el Club Azul y Blanco Millonarios F.C. S.A”.

Tan pronto finalizó el compromiso, a Falcao le preguntaron qué pensaba sobre la decisión del Comité Disciplinario, y aunque en principio demostró que no le había llegado la información, cuando los periodistas le expusieron la situación, no pudo disimular su disgusto, pues no solamente considera que es un castigo exagerado, sino que lo comparó con las faltas que se pueden presentar durante un partido y que no son sancionadas de la misma manera:

“No me he enterado de ninguna sanción. Hay muchas provocaciones en el fútbol, la verdad no sé qué decir, me parece mucho. Dos fechas por eso, pero te pegan una patada y es amarilla, vamos bien entonces”, fueron las palabras del capitán de Millonarios en la zona mixta.

A continuación el video: