“Se me criticó mucho”, Duván Vergara confesó que está dispuesto a dejar el fútbol por sus hijos

Duván Vergara recién regresó de una faringoamigdalitis bacteriana que le impidió estar disponible para algunos compromisos del América de Cali. No obstante, el ’11′ ya regresó y fue importante en el empate que consiguió el equipo en su visita ante Corinthians de Brasil.

En contexto: América quiere acercarse a la cima de la Sudamericana para pinchar el Globo de Huracán

Vergara atendió a medios de comunicación previo al partido válido por la quinta fecha de la Copa Sudamericana frente a Huracán, y dejó claro que desde su regreso de Brasil, apenas se tomó un día de descanso, a pesar de no tener compromisos del rentado local, y este lo aprovechó para ver a sus hijos.

Duván fue muy claro al señalar que sus hijos son lo más importante de su vida, y aun así, ni siquiera descansó un día completo sino que fue apenas una tarde.

El futbolista demostró que aplica aquella linda frase que dice ‘Por los hijos, todo’, pues fue muy específico al señalar que si fuera necesario dejar el fútbol por ellos, lo haría sin ningún problema, razón por la cual, tampoco le gustó recibir criticas en el pasado por compartir con ellos:

“De descanso tuvimos un día, de resto entrenamos todos los días. De descanso ahorita que no tuvimos fecha, pero aproveché solo una tarde, no fue un día. Llegué de Brasil y me fui directo a ver a mis niños, que es lo que más quiero. La vez pasada aprovecho para aclarar porque se me juzgo, se me criticó mucho porque los fui a ver, no vivo con ellos, pero si tuviera que dejar el fútbol por 10 minutos con ellos, lo dejo por encima del que sea. Siempre que tengo el espacio los voy a ver”, fue el mensaje de Duván Vergara.

¿A qué hora juega América vs Huracán?

El Pascual Guerrero se teñirá de rojo para recibir un nuevo compromiso internacional. Este partido se disputará este miércoles 14 de mayo a partir de las 9:00 de la noche (hora local).

Vale la pena destacar que América necesita ganar si quiere clasificarse en la primera posición de su grupo, pues actualmente tiene 6 puntos, cuatro menos que el cuadro argentino.