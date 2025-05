“Al grupo le hizo daño el cambio”, Hugo Rodallega sobre el bajón de Santa Fe cuando llegó Jorge Bava

Independiente Santa Fe ha tenido tres técnicos en menos de un semestre: Pablo Peirano, Francisco López y Jorge Bava. El equipo ha conseguido 30 puntos, pero a falta de dos fechas, todavía no ha sellado su clasificación a los cuadrangulares

Hugo Rodallega, el capitán del equipo, habló sobre el presente del equipo y también sobre el bajo rendimiento que mostraron tras la llegada de Jorge Bava.

‘Hugol’ habló con ‘Zona Libre de Humo’, donde le preguntaron directamente por ese bache de cuatro partidos donde sumaron apenas dos puntos de doce posibles.

El experimentado delantero dejó claro que su bajo nivel no tiene que ver con Jorge Bava o su cuerpo técnico, y aunque fue difícil para ellos el cambio de entrenador, el problema radicó en el rendimiento de cada jugador en solitario:

“Yo creo que al grupo le hizo daño el cambio, quizás porque sale Peirano y dejan al profe Pacho, el equipo quizás no jugaba bien, pero sacábamos resultados, sumábamos de a tres puntos. Se hizo una muy buena campaña con Pacho, pero al momento que llega Bava, él llega respetando el espacio de Francisco y le dice que irá de a poco con ideas. Cuando él entra directamente, hubo un cambio de actitud, un bajón de nivel que nosotros los jugadores, en realidad no fue algo que influyera él o el cuerpo técnico porque quisieron llevar la misma idea, no cambiaron el módulo táctico, fue más que todo el nivel de cada uno de nosotros que bajó”.

¿Qué necesita Santa Fe para clasificar a cuadrangulares?

El ‘León’ venció al Junior en su último compromiso programado en condición de local del ‘todos contra todos’ y llegó a los 30 puntos.

No obstante, los equipos están tan parejos que el número para asegurar el cupo podría ser 32, así que Santa Fe consiguiendo una victoria de los partidos que le restan (Deportivo Cali y Alianza Valledupar) ya estaría listo para la siguiente ronda.