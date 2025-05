“No se mueva”, Ricardo Henao fue víctima de los ladrones y contó cómo lo robaron en Bogotá

El periodista Ricardo Henao Calderón contó directamente que durante este fin de semana fue víctima de los ladrones que lo robaron en la ciudad de Bogotá cuando salió a montar en bicicleta al popular Alto de Patios que conduce de la capital del país al municipio de La Calera.

A través de sus redes sociales, el comentarista y presentador de los canales RCN y Win Sports, dio detalles de lo sucedido este mes de mayo de 2025.

Todo se dio por darle confianza a otra persona que estaba en el mismo plan y que se le acercó para charlar con él. Incluso, en el relato del comunicador señala que hasta le propuso ir a rodar en junta, motivo con el que lo convenció de parar.

A Ricardo Henao lo robaron en Bogotá

De entrada, el periodista contó en medio de su tristeza: “Me robaron mi bicicleta”, para proceder a detallar la situación.

“De regreso de Patios se me acercó otra persona que me empezó a conversar de todo lo que uno hace en bicicleta, de la ruta y demás. Luego me dijo que vivía al frente y que me iba a dar la tarjeta para salir a montar juntos. Ahí frené, por el sector de la 116. Se acercó un amigo de él con una gaseosa y una piña en la mano. El señor me dijo que lo esperara y de repente me dijo que necesitaban la bicicleta y que me bajara de ella que la necesitaban. No había nadie y nada qué hacer. Se llevaron la bicicleta”, contó al detalle.

A lo que señaló que es “Muy triste porque no es fácil volver a conseguir las cosas que uno ha obtenido con trabajo. Uno termina agradeciendo de que no le haya pasado nada, pero se siente esa angustia de que no se puede ni saludar a nadie en la calle porque le pueden hacer daño a uno”.

Incluso dejó una reflexión para todos sus seguidores: “Pilas, no le paren a la gente. No le den confianza a la gente porque ese te puede robar, hacer daño o no se sabe qué puede estar pensando hacer contigo”.

Por pasarse de confiando, Ricardo Henao terminó como víctima de los ladrones que le robaron su bicicleta en la ciudad de Bogotá.