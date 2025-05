Dayro Moreno y Faryd Mondragón reprendieron a Álvaro Montero por lo que hizo

Álvaro Montero se llevó un jalón de orejas en el partido entre Once Caldas y Millonarios, de parte de Dayro Moreno, en la cancha, y hasta en la transmisión de Win Sports por parte de Faryd Mondragón y Carlos Antonio Vélez. Hasta Eduardo Luis López fue corregido.

Todo se dio en los minutos finales del duelo que ambos equipos igualaron 2-2 en la jornada 18 del fútbol colombiano que dejó varios lances calientes.

Mientras que Jerson Malagón, Jorge Cardona, Kevin Palacios y Andrés Llinás dieron de qué hablar con sus goles, hubo otros que generaron noticia por sus actitudes.

Álvaro Montero fue regañado por Dayro Moreno y Faryd Mondragón

Cuando se jugaba la parte final del partido, el guardameta de Millonarios fue reprochado por el público local que le reclamaba por su actitud de quemar tiempo, ante esto, el portero realizó algunos gestos a la tribuna que poco gustaron.

En la cancha, Dayro Moreno lo recriminó de inmediato y fue a decirle que no se metiera con el público, que eso no estaba bien.

A la par, Eduardo Luis López interpretó mal la situación, señalando que “vemos los gestos de Dayro, bien la producción”, a lo que se llevó el regaño de su compañero de transmisión, Faryd Mondragón, que lo corrigió: “No, no, señor. Son los gestos de Montero y Dayro tiene razón”.

Para luego añadir: “Entre todas las cosas que le hemos admirado a Álvaro y le sobresaltamos, esto tengo que decir públicamente que lo he hablado personalmente con él. Le he dicho que un arquero de Selección no puede hacer este tipo de cosas de confrontarse con una hinchada y hacer gestos”.

A esas palabras del exportero se sumaron más adelante los reproches de Carlos Antonio Vélez que también agregó la actitud del señalado por su falta de respeto en los himnos.

Por todo lado, en la cancha por Dayro Moreno, y en la transmisión de Win Sports, por Faryd Mondragón y Carlos Antonio Vélez, recibió regaños Álvaro Montero.