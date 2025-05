No se jugará en El Campín: partido entre Águilas y Atlético Nacional cambia de sede

El partido entre Águilas Doradas y Atlético Nacional que levantó bastante polémica en la ciudad de Bogotá, finalmente no se jugará en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la capital del país.

Dicho duelo de la jornada 19 de la Liga colombiana había sido programado desde la Dimayor en el estadio bogotano para este domingo 18 de mayo desde las 2:00 de la tarde, sin embargo, a pocos días la sede se cayó.

De hecho, no es la primera vez que se da esta situación con el cuadro Dorado que quiso hacer lo mismo ante América, jugar de local en El Campín para aprovechar la taquilla, pero la Comisión de Fútbol de Bogotá no lo aprobó.

Nacional ya no jugará en El Campín este domingo

Pese al revuelo que había generado dicha información, ante la gran cantidad de hinchas Verdolagas en Bogotá, este lunes 12 de mayo se conoció que ya no será en dicho escenario y que están en busca de estadio.

Desde el departamento de comunicaciones de Atlético Nacional confirmaron la situación que ha sido replicada por varios periodistas y medios del país.

“Desde el departamento de comunicaciones de @nacionaloficial informan que el partido contra Águilas Doradas válido por la fecha 19 no se jugará en la capital del país”, señaló Juan David Londoño.

A su vez, el Vbar de Caracol Radio señaló: “Aguilas vs Nacional ya NO se jugará en el Campin 🏟️El partido no fue aprobado a pesar de que el permiso estaba muy adelantado”.

Por ahora no hay comunicado oficial de parte del equipo que será local, Águilas Doradas, acerca de qué estadio recibirá su partido en la jornada 19 ante Atlético Nacional.