David González dijo en qué partidos podría darse el regreso de Falcao con Millonarios

Radamel Falcao García ya regresó a los entrenamientos con Millonarios tras varios meses de ausencia por lesión, así que David González despejó las dudas sobre ‘El Tigre’ y dejó claro cuándo empezará a tenerlo en cuenta.

El capitán de Millonarios se ha perdido gran parte del semestre, pues a principios de marzo, después de la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Once Caldas (el miércoles 5 de marzo), sufrió un trauma en el cuádriceps de su pierna derecha que le impidió ser tenido en cuenta por David González.

Sin embargo, el ‘Tigre’ no se descuidó en ningún momento; por el contrario, siguió trabajando en su recuperación y finalmente estará disponible. Según el entrenador, Falcao podría volver a jugar con Millonarios contra Deportivo Pereira que se jugará el próximo jueves 8 de mayo en el Estadio El Campín a partir de las 7:30 de la noche.

“Radamel ha estado entrenando a la par del grupo, pero no a la totalidad. Desde el lunes se integra al 100% y pensaría que es cuestión de cómo esté en esos primeros días para ver si está para Pereira u Once Caldas. Es inminente su regreso pronto”, confesó David González a Balón Dividido.

¿Cuáles son los rivales a vencer para Millonarios?

El técnico también habló de las aspiraciones de ser campeón en su primer semestre con Millonarios, pero dejó claro que tendrán que ser mejores que Atlético Nacional, Junior o Independiente Medellín, pues según González, son los equipos que mejor fútbol han mostrado hasta ahora:

“Es un torneo atípico, que no debería ser, porque todos los llamados grandes han estado marcando los primeros ocho puestos. A mi modo de ver hay equipos que tienen muy buenas individualidades, como es el caso Junior, el caso Nacional. Medellín me parece un equipo bastante fuerte, es muy colectivo, no depende mucho de individualidades y me parece que son los más difíciles de vencer a nivel colectivo, los demás tienen jugadores muy talentosos que te cambian el partido”.