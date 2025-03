“El de más alcurnia”, Pacho Vélez dividió opiniones por su anhelo en el Once Caldas vs Millonarios

Francisco Javier ‘Pacho’ Vélez, en su faceta de panelista de ESPN, alborotó a los hinchas de Once Caldas al sentenciar que al fútbol colombiano le conviene su eliminación ante Millonarios porque el cuadro bogotano tiene más alcurnia, pese al título de Copa Libertadores del Albo.

PUBLICIDAD

Todo se dio previo al inicio de la Copa Sudamericana en la que se comenzará con cruces entre equipos colombianos en donde se medirán Once Caldas vs Millonarios y Junior vs América de Cali.

La charla llevó al debate de quién (equipo) convendría al fútbol colombiano que avanzara a la siguiente ronda, entre el cuadro de Manizales y el equipo bogotano, en algo que dejó duras sentencias.

Pacho Vélez apunta por Millonarios ante Once Caldas

En su postura, el comentarista dejó claro que el conjunto azul “tiene a Falcao, a Castro, a Cataño, a un jugador de Selección de Costa Rica como Vargas, a un arquero de Selección Colombia como Montero: esto se decanta. Millonarios es el llamado”.

“Con el respeto por Once Caldas que tiene a Dayro. Me quito el sombrero ante él, pero libra por libra, a Colombia le convendría que Millonarios clasificara (…) El escudito de Millonarios todavía pesa en el continente”, sentenció.

Vea acá: Periodista de Win Sports se dio un chapuzón en pleno programa y le salió bien caro por un descuido

“Quisiera que el de más alcurnia, así Once Caldas haya ganado una Copa Libertadores, avance”, agregó Francisco Javier ‘Pacho’ Vélez al respecto.

PUBLICIDAD

Esta opinión dividió las opiniones, incluso de los demás panelistas que sacaron a relucir el título de Libertadores que Once Caldas tiene y Millonarios no.

Once Caldas vs Millonarios: duelo local con aroma internacional

Luego de la primera tanda de juegos locales, que incluyó 4 encuentros en la jornada de ayer, el inicio de la Copa Sudamericana 2025 trae desde esta tarde otra selección de encuentros con seis duelos entre rivales del mismo país en donde estarán en cancha los primeros representantes de nuestro país.

En el estadio Palogrande de Manizales, desde las 7:30 de la noche, Once Caldas y Millonarios se medirán a partido único para definir a uno de los dos equipos de nuestro país que seguirá en competencia en el certamen internacional en el que mañana se disputan el otro cupo entre Junior y América.

Además del prestigio internacional, los dos conjuntos se juegan buena parte del semestre entre los objetivos deportivos y también en los financieros, porque el seguir avanzando implica buenos réditos económicos por cada ronda superada.

Un duelo parejo

Ambos conjuntos llegan con un inicio de año parejo, teniendo como antecedente su andar en la liga en la que solo un punto los separa, con Millonarios (13) en el tercer lugar y Once Caldas (12) en el quinto puesto. Los dos han ganado cuatro partidos y la diferencia se marca con un empate logrado por el cuadro bogotano, mientras que el Albo tiene una derrota más con 3 caídas.

Precisamente, una de esas caídas para los dirigidos por Hernán Darío Herrera data de este domingo cuando cayó 1-2 ante Alianza FC en un juego que usó una nómina mixta. Caso opuesto al conjunto Embajador que viene de ganar 2-0 contra Deportes Tolima, pese a tener un hombre menos desde el minuto 55 por la expulsión de Nicolás Arévalo.

Reto de goleadores

Capítulo aparte vivirán Radamel Falcao García y Dayro Moreno que con sus 351 y 350 goles, respectivamente, son los dos máximos goleadores colombianos en la historia y el que siga en carrera tendrá la oportunidad de sumar más partidos para marcar diferencia ante el otro.

En todo sentido, el encuentro que se vivirá en la ciudad de Manizales tiene bastantes ingredientes y pinta a un partido clave que puede marcar la senda de todo el semestre para uno y otro. Además, la competencia trae otros cinco encuentros que se vivirán entre esta tarde y noche.

Programación del día – Sudamericana

Puerto Cabello (VEN) vs Metropolitanos (VEN) – 5:00 p.m.

Aurora (BOL) vs San José (BOL) - 5:00 p.m.

Racing (URU) vs Wanderers (URU) - 5:00 p.m.

Unión Española (CHI) vs Everton (CHI) - 5:00 p.m.

Once Caldas vs Millonarios - 7:30 p.m.

Mushuc Runa (ECU) vs Orense (ECU) - 9:00 p.m.