“Él no debió sacar la carta porque no faltó el respeto. Si la empresa debe 2 meses, que paguen”: Edwin Cardona sobre Juanfer

El clásico del Valle del Cauca sigue dando de qué hablar casi una semana después de que el América de Cali le pasara por encima al Deportivo Cali y sentenciara el partido en el Pascual Guerrero con dos goles de Rodrigo Holgado y Esneyder Menda. Pese a esto, Juan Fernando Quintero ha estado en el ojo de la opinión pública porque salió un vídeo de su arenga antes del clásico, en la que se motivó con las deudas del Cali; ante esto, Cardona salió a defenderlo y aseguró que Juanfer no actuó mal.

En Saque Largo, uno de los programas insignias de Win Sports, entrevistaron a Edwin Cardona, quien actualmente es uno de los mejores jugadores del FPC, junto a estrellas como Juanfer Quintero, Dayro Moreno y Marino Hinestroza. En medio de la entrevista el tema de Quintero salió a la luz y el exjugador del América de Cali defendió a su colega, asegurando que no hizo nada malo y que cuando el Cali fue el provocador nadie dijo nada.

“Cuando el Cali peleaba el descenso y ganaron, Caldera hizo gestos y la gente no dijo nada. Y a Juanfer sí. Él ni debió sacar la carta porque no faltó el respeto. Si la empresa debe 2 meses, uno no tiene la culpa, que paguen. La culpa es de ellos”, aseguró Edwin Cardona.

¿Qué dijo Juanfer Quintero del Cali?

Tras terminado el clásico, el América de Cali subió a sus redes una crónica del partido, en la que mostraron la arenga que hizo Quintero en el camerino antes del partido. “Muchachos, los clásicos no se juegan, se ganan. Aquí tenemos la oportunidad de pisarles la cabeza. No pueden tener más ganas que nosotros porque les deben dos meses. Vamos a pisarles la cabeza. Que vengan a nuestro lado para que nos respeten de entrada hasta el final”, fue lo que dijo Juanfer.