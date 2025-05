“El fútbol no es para mujeres”: Eduardo Dávila, dueño de Unión Magdalena

Eduardo Dávila, máximo accionista del Unión Magdalena, no tuvo filtro y esta vez soltó una frase en contra del fútbol femenino, asegurando que las mujeres deben dedicarse a otros deportes. El dueño del Unión Magdalena suele protagonizar declaraciones bastante explosivas y ahora desató una nueva polémica al decir que “el fútbol no es un deporte para mujeres”.

Dávila afirmó en diálogo con La Pesada del Deporte: “Yo no estoy de acuerdo con el fútbol femenino. Ese no es un deporte para mujeres. Que vayan a jugar tenis, que vayan a jugar voleibol, dominó, pero fútbol no”. Por supuesto, estas afirmaciones han generad una oleada de reacciones en contra de un pensamiento machista, que ya no debería existir.

Como si fuera poco, también dijo que mientras él sea el propietario del ‘Ciclón‘, jamás volverá a existir un Unión femenino y lo sentenció diciendo: “Mientras yo esté manejando esto, no”.

Las reacciones no se hicieron esperar y los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Este Señor no puede hacer parte del fútbol colombiano, es Eduardo Dávila dueño del Unión Magdalena y esto dice del Fútbol Femenino. Lamentablemente aún hay mucho como el... Crédito del Video de La Pesada del Deporte!" , “El presidente del Unión Magdalena Eduardo Dávila , dice que el fútbol no es para mujeres, que ellas jueguen tenis u otra cosa, da pena que haya tipos así dirigiendo equipos en Colombia", "Eduardo Dávila Armenta presidente @UnionMagdalena requiere ayuda médica, el fútbol femenino es una realidad en el mundo entero, en Colombia ya celebramos la 11 edición de la copa mundial Sub 20 femenina, fue todo un éxito, debe replantear sus comentarios".