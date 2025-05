Hinchas de Santa Fe golpearon el bus del equipo, los insultaron y hasta les lanzaron una botella

En el ‘ojo del huracán’ está Daniel Torres con la hinchada de Santa Fe luego de reprocharles por la presión que han tenido con el equipo debido al mal presente que viven: “Hoy ganamos, pero no por nuestra hinchada. Lastimosamente, no fue por ellos. Queremos su apoyo, sabemos que están molestos, pero requerimos de su apoyo. Hay momentos para manifestar el disgusto, pero no es ni previo ni durante un partido”.

Esto lo dijo durante la conferencia de prensa, pero un día después, salió a pedir que no lo tergiversen y explicar por qué había expresado dichas palabras.

Daniel Torres escribió en su cuenta de Instagram que antes del partido contra Llaneros, una gran cantidad de hinchas de Santa Fe se acercaron al bus, no para apoyarlos, sino para recriminarles, insultarlos, no dejarlos pasar y hasta lanzarles un botellazo:

“No tergiversen mi declaración de ayer. No la saquen de contexto. No dejen que otros saquen conclusiones por ustedes. Busquen y escuchen TODA mi respuesta. Mi llamado es a la UNIDAD. Mi llamado es a saber elegir el momento y forma de hacersen escuchar y sentir. No esperen que me calle o mienta después de lo que vivimos ayer a la llegada del bus al estadio Rey Pelé. Donde por un buen tiempo no pudimos avanzar ya que nos rodearon y empezaron a golpear el bus, las ventanas e insultarnos. Lanzaron una botella a la ventana donde iba uno de mis compañeros que si llega a romper la ventana, otra historia estaríamos contando”.

Entonces Torres concluyó aclarando que su mensaje no es por la falta de acompañamiento del equipo, pues él siempre trata de reconocer a los hinchas, más bien se trata de respaldar al equipo y saber en qué momento expresan su disgusto:

“Somos conscientes qué los que hacen esto no son TODOS. Y que no es justo ni bueno generalizar. Pero aunque sean unos cuantos, nos termina involucrando a todos. Mi pronunciamiento de ayer no es por una falta de acompañamiento, ayer prácticamente el Rey Pelé lo llenamos nosotros. No se trata de ello. Cuando he tenido que reconocer lo influyentes que ustedes han sido para nosotros, lo he hecho. Pero reitero lo dicho en mi respuesta de ayer; “Hay momentos y formas, no es ni previo a un partido ni durante un partido.”Todos queremos lo mismo. Todos amamos lo mismo".