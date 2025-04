“Gente que lo único que quiere es hacer daño”, Polilla Da Silva señaló a ciertos hinchas del América

Jorge ‘Polilla’ Da Silva se desahogó luego de la victoria del América de Cali sobre su clásico rival, Deportivo Cali, la cual sirvió para llegar a los 29 puntos y tener casi lista la clasificación a los cuadrangulares.

Según el entrenador, hay hinchas que solo les importa hacer daño y no se interesan realmente en el equipo.

Da Silva comenzó recordando las críticas que le cayeron cuando sustituyó tanto a Éder Álvarez Balanta como a Duván Vergara, aún cuando ambos pidieron salir por lesión.

Entonces ‘Polilla’ pidió que los hinchas, antes de cuestionar, deberían entender por qué se toman ciertas decisiones. Por su parte, Da Silva se mantuvo firme y tranquilo con su postura, sabiendo que está cumpliendo con un buen trabajo:

“Me vengo comiendo dos garrones porque dicen que yo saco a Balanta en Argentina cuando Balanta me pide el cambio porque está lesionado. Pasó lo mismo en un partido aquí cuando sale Duván y sale él también, cuando ellos me piden el cambio. La gente primero tiene que ver o informarse por qué son las sustituciones, o los cambios o lo que hacemos. Es gente que lo único que quiere es hacer daño, que no le importa mucho el América, así que yo estoy tranquilo, mientras que tenga el respaldo y la confianza de los jugadores en el trabajo que estamos haciendo. Yo estoy feliz”.

‘Polilla’ también aseguró que una de las razones por las que está seguro del trabajo que ha realizado es el apoyo que tiene por cuenta de sus jugadores, así que continuará por el mismo camino:

“Yo entiendo que cuando el equipo no juega bien o no gana, el hincha se moleste, pero yo veo que es un sector que realmente pone en duda mi trabajo, yo estoy muy tranquilo porque tengo un grupo de jugadores que me apoyan, me respaldan. Entonces trato de no darle importancia, pero veo que a veces la gente tiene poca memoria y analiza poco lo que es el trabajo de uno”.