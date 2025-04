Rodrigo Holgado explicó a dónde iría en caso de salir del América y por qué rechazó al Bucaramanga

Rodrigo Holgado atraviesa un buen momento en América de Cali. Además de anotar en la victoria de su equipo sobre Deportivo Cali, es el goleador del equipo en la liga.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el semestre pasado estuvo a punto de salir con rumbo a Bucaramanga, pero decidió quedarse en la institución ‘Escarlata’.

Vea acá: “Top 3 de los arqueros de nuestro país”: El sorprendente elogio de Quintero al portero del Cali

En primer lugar, Rodrigo Holgado explicó que tuvo una oferta desde el fútbol chileno, pero finalmente no se concretó. Luego se interesaron en él desde Atlético Bucaramanga, y aunque hubiera podido jugar la Copa Libertadores, prefirió quedarse en el América por la grandeza de la institución, dejando claro que en sus planes no está ir a otro club del FPC.

El delantero argentino aseguró que si llegara a salir del América de Cali, desearía que fuera en otro país; no le gustaría jugar en otro club del fútbol colombiano:

“Tuve la posibilidad de Chile que no se dio, lo de Bucaramanga con mi familia decidimos no ir allá, decidí quedarme y fue la correcta. Si me llegara a irme de América lo más seguro es que sea para el exterior”.

Asimismo, ahondó en la posibilidad de salir de la institución caleña a finales de 2024, pero luego de llegar a un acuerdo con su familia, apostaron por permanecer en América de Cali, y aseguró que fue lo mejor que pudieron hacer:

PUBLICIDAD

“Es verdad que me habían llamado, no estaba pasando un buen momento en América, pero la verdad América es un equipo muy grande, en toda la carrera me había costado mucho llegar a un equipo así de grande y no me iba a ir fácil. Había muchas cosas en juego, mi señora y los nenés están muy contentos, están felices en Cali, se dio todo y tomamos la decisión correcta”.