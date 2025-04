“Perdí un amigo y un gran ser humano”: Óscar Córdoba sobre Andrés Escobar y el Mundial del 94

Han pasado más de tres décadas desde aquel trágico episodio en el Mundial de Estados Unidos 1994, pero para quienes vivieron ese torneo desde adentro, las heridas no han terminado de cerrar. Óscar Córdoba, exportero de la Selección Colombia, abrió su corazón en una reciente entrevista y confesó cuánto le sigue afectando la pérdida de su amigo y compañero Andrés Escobar.

Un error que marcó la historia de Andrés Escobar

En diálogo con el Sportcast de la plataforma Ditu, de Caracol, Córdoba rememoró aquel fatídico 22 de junio. La Selección Colombia cayó 2-1 frente a Estados Unidos tras un autogol de Escobar, una jugada en la que el entonces guardameta tuvo un papel que hasta hoy lo atormenta.

“Futbolísticamente el peor oso de mi carrera fue Estados Unidos”, expresó sin rodeos. Córdoba se cuestiona una y otra vez su reacción en aquella jugada. “Si yo pudiera cambiar un día, sería aquel 22 de junio de 1994 y no haberme jugado tan rápido”, afirmó.

El exfutbolista confesó que en ese momento su visión estaba enfocada únicamente en el delantero rival: “Yo veo es el delantero y no veo a Andrés Escobar, si yo no me juego tan rápido alcanzó a atajar la pelota por el desvío”.

Óscar Córdoba recuerda a Andrés Escobar como un amigo inolvidable

Más allá del resultado deportivo, el dolor más profundo para Córdoba fue la trágica muerte de Escobar, ocurrida días después del torneo. “Este ha sido el trago más amargo de mi vida. Perdí un amigo y un gran ser humano”, dijo visiblemente conmovido.

Recordó con cariño la relación cercana que compartían, revelando dos anécdotas personales. “Una, que en un campeonato nacional, él erra un penalti jugando para Antioquia contra Valle, y yo estaba tapando”, relató. La otra ocurrió en Arabia Saudita, durante una gira: “Nos compramos relojes, cada cual con su poder económico, y Andrés y Leonel compraron unos un poco más caros... Andrés llegaba todo asustado a veces a decirme: ‘sí o no que el reloj está muy bonito’, y yo le decía que se fuera a dormir”.

Actualmente, aunque retirado de las canchas, Córdoba sigue vinculado al deporte que marcó su vida. Con el humor que lo caracteriza, aseguró: “Yo soy futbolista, lo que pasa es que nadie me contrata ya”.

Y cerró con una reflexión optimista sobre su rutina diaria: “Mi día favorito son todos, para mí todos los días son maravillosos. Siempre me levanto con buena energía, entreno, voy a la oficina y luego preparo los programas de televisión”.