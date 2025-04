Óscar Córdoba explicó por qué no le enseñó a tapar a su hija Vanessa: “Yo no soy bueno”

Óscar Córdoba es uno de los mejores guardametas en toda la historia de nuestro país, y de hecho, fue el portero titular en el único título que ha conseguido la Selección Colombia, aquella Copa América 2001.

Sin embargo, luego de su retiro de las canchas, no se dedicó a entrenar arqueros como muchos de su profesión han hecho, pues ni siquiera a Vanessa, su hija, le enseñó a tapar y todo porque no se considera un buen maestro.

Actualmente, Vanessa Córdoba defiende los colores de Atlético Nacional, pero también ha pasado por equipos como Deportivo Cali, Santa Fe, La Equidad o Querétaro de México.

Sin embargo, según explicó Óscar Córdoba, eso no es gracias a sus enseñanzas, pues aunque sí le aconsejó dedicarse al fútbol luego de una lesión cuando jugaba Voleibol, él no le ha enseñado a tapar a nadie.

Eso sí, el propio Óscar Córdoba admitió que ha cambiado mucho desde que se retiró del fútbol profesional y dejó claro que ahora tiene la posibilidad de aprender muchas cosas más sin ningún reparo:

“El Óscar de hoy es de mente más abierta, piensa distinto, aprende de muchas cosas, ya me liberé de una profesión para ampliar mi espectro. El mejor elogio es cuando a uno le dicen maestro; uno tiene un estilo y eso trata de simplificar la información. Yo por eso nunca le enseño a nadie a tapar, porque no soy maestro. Vanessa, mi hija, jugaba muy bien voleibol y tenía una lesión, y al tener una lesión le digo que por qué no tapa, pues son dos funciones similares. Ahí empezó su historia en el arco, pero con un entrenador personalizado porque yo no soy bueno para enseñar”.