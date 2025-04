Se ‘emberracó’ JuanFer Quintero y puso en su lugar a ESPN Argentina por menospreciar a los demás

Juan Fernando Quintero volvió a Argentina. Lo hizo con los integrantes del plantel del América de Cali para concentrarse de cara al tercer partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana frente a Huracán.

PUBLICIDAD

En su regreso, JuanFer concedió un espacio para hablar con la prensa, y se molestó mucho cuando los periodistas de ESPN Argentina intentaron pasar por encima de los demás colegas.

Le puede interesar: Acusaron a Wilmar Roldán de golpear a otro árbitro colombiano en un aeropuerto y la comisión arbitral ya lo sabe

Juan Camilo Vargas, periodista de Blu Radio, contó para ‘Blog Deportivo’ lo que sucedió con Juan Fernando Quintero.

Resulta que Mariano Closs quería tener en exclusiva al jugador con pasado reciente en Racing de Avellaneda, así que los integrantes de ESPN Argentina fueron a llevárselo del lugar sin importar que había más periodistas esperando su turno.

Entonces Quintero de inmediato mostró su rechazo y se fue hacia el ascensor con gran molestia por el gesto del periodista argentino.

Y aunque Mariano Closs terminó convenciendo al futbolista del América de hacer la entrevista, Juan Camilo Vargas destacó la actuación de Quintero, intentando hacer respetar a todos por igual.

PUBLICIDAD

“Él tiene tanto peso que definitivamente lo que él dice se escucha y todo el mundo presta atención. Una cosa es que lo diga JuanFer Quintero o cualquier otro jugador

Le quiero contar una anécdota detrás de esta entrevista que concedió. Estábamos justamente nosotros allí entrevistándolo a él porque se hizo multimedios y llega el periodista de ESPN y le dice ‘JuanFer, es que está Mariano (Closs) en vivo y quiere que salgas’.

JuanFer se pegó una emberracada, le dijo ‘venga hermano, no puede ser posible que todo el mundo espere y haga la fila, pero ustedes me están pidiendo que haga una entrevista aparte’ y se fue hacia el ascensor diciendo que no la iba a hacer porque era una falta de respeto con los demás periodistas que están acá respetando su turno.

La gente de prensa después intercedió porque mariano es bastante amigo de JuanFer, pero me agradó el detalle del reconocimiento y darnos el valor a todos.

Nuevo reclamo de Juan Fernando Quintero a los hinchas del América de Cali:

Una vez más, JuanFer le exigió a los hinchas del América que acompañen al equipo y no solamente se dediquen a criticar por redes sociales.

“A veces van solo 10.000 personas al estadio y exigen como si fuéramos yo no sé qué. Nosotros como jugadores también les exigimos que nos acompañen. Así como nos exigen mucho, quizá por las redes sociales, también queremos ver el estadio con ellos, que nos acompañen.”