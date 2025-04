Acusaron a Wilmar Roldán de golpear a otro árbitro colombiano en un aeropuerto y la comisión arbitral ya lo sabe

Wilmar Roldán ha sido considerado como el mejor árbitro colombiano durante varios años. No obstante, recientemente fue acusado de golpear a un colega por tratarlo de agrandado.

El encargado de revelar esta información fue Wilmer Barahona, otrora árbitro de nuestro país, quien dijo que vieron a Roldán en un aeropuerto con el asistente Richard Ortíz.

Según contó Barahona, la pelea se generó porque Roldán le reclamó a Ortíz por supuestamente no ayudarle al árbitro central durante un partido. Esta discusión habría terminado con la cachetada de Roldán a Ortíz:

“Dos árbitros en un aeropuerto, uno agrede de palabra al otro y este le responde agrediéndolo físicamente. Wilmar Roldán, el mejor árbitro de Colombia, y Richard Ortíz, asistente FIFA del Quindío, conversan y supuestamente el árbitro Richard le dice a Roldán que es un agrandado HP y Roldán supuestamente se defiende pegándole una cachetada al árbitro quindiano”.

Barahona explicó que no es la primera vez que suceden situaciones por el estilo, pues aseguró que la mayoría de árbitros colombianos prefieren no trabajar con él. Aun así, la Comisión Arbitral ya tiene conocimiento del suceso pese a que Ortíz no ha querido poner la denuncia:

“Esas situaciones de maltrato son continuas, los árbitros VAR que no son de la cuerda de él, le tienen fastidio, le tienen pereza, le tienen miedo. Cuando les toca, intentan no llamarlo porque cuando lo llaman y él considera que no es un llamado, en el camerino los maltrata. Los de la cuerda de él ya lo saben manejar.

Estas situaciones son pan de cada día, pero llegar a pegarle a su propio compañero ya debería haber tomado medidas la comisión arbitral. Ya conocen sobre el tema, si no, están tapando y haciéndose los locos.

Los árbitros son cobardes normalmente, es uno de los problemas, entonces dijeron que él tenía temor por su tema arbitral”.

Finalmente, Barahona dejó claro que Ímer Machado tiene muy en cuenta a Roldán para las diferentes decisiones del arbitraje en nuestro país, así que no es muy probable que Wilmar sea sancionado, aunque en 2025 ha tenido poca participación en los partidos del FPC, pues apenas ha dirigido en cinco ocasiones, la más reciente, hace casi un mes en el clásico vallecaucano, Deportivo Cali vs América de Cali.