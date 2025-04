A rey muerto, rey puesto: Sebastián Viera no es más técnico del Real Cartagena y su reemplazo ya está listo

Real Cartagena tomó la decisión de finalizar el vínculo con Mario Sebastián Viera luego de 28 partidos en total: 17 victorias, 3 empates y 8 derrotas, obteniendo un rendimiento del 64%.

Sin embargo, el equipo actualmente es séptimo y su rendimiento está lejos de ser bueno, razón por la cual decidieron despedir al técnico uruguayo, y ya tienen listo al próximo entrenador.

El más reciente partido del Real Cartagena fue derrota 2-3 en condición de local a manos de Jaguares. Al final de ese juego, los hinchas se metieron a la cancha para increpar a los jugadores y cuerpo técnico.

Entonces el técnico dejó claro que si los directivos consideraban pertinente, él se iría de la dirección técnica, pero por su cabeza no pasaba marcharse del equipo: “Antes de que me pregunten si voy a renunciar, si voy a seguir, quiero decir que nosotros trabajamos para que las cosas salgan bien, tenemos un trabajo honrado, pero, obviamente, si las personas que están al lado, los directivos, la hinchada, o lo que sea, piensan que nosotros somos el problema, ponemos el cargo a disposición. Nosotros no somos testarudos ni nada por el estilo, nosotros acá vinimos a sumar, no vinimos para a restar ni nada. Si ganas, agarras confianza de nuevo y cambia todo. Hace un mes teníamos el 78% de los puntos disputados, y un mes después perdí dos partidos seguidos de local y se te viene todo en contra, son momentos, vamos a ver cómo lo enfrentamos, pero si los que están en el club o los que están al lado piensan que nosotros somos el problema, ponemos el cargo a disposición. Queremos sumar”.

Tal parece que en el cuadro ‘Heróico’ no hubo paciencia para mantener el proceso de Viera, así que decidieron ponerle fin a su etapa como entrenador del equipo: “Real Cartagena informa que el profesor Mario Sebastián Viera no continuará en la dirección técnica de nuestro plantel profesional. Agradecemos al cuerpo técnico, conformado ademásporMario Roberto Viera (Asistente Técnico) y Ramón Vásquez(Preparador Físico), por su profesionalismo, entrega y calidad humana. Les deseamos muchos éxitos en sus próximos proyectos”.

Real Cartagena ya tiene el reemplazo de Sebastián Viera:

Real Cartagena le apostará nuevamente al ‘Chapulín’, Martín Cardetti, quien fue campeón de la segunda división con Llaneros en 2024-1 y además tiene experiencia en otros equipos como Bogotá o Independiente Santa Fe.

Aun así, la actualidad del entrenador no es la mejor, pues recientemente fue despedido de Comerciantes Unidos.