Sebastián Viera puso a disposición su cargo en Real Cartagena y recordó una experiencia en Junior

El rendimiento de Real Cartagena durante el primer semestre de este año ha estado lejos de lo que esperaban los hinchas, pues el año pasado estuvieron peleando por ascender hasta el final, pero ahora, no parecen estar en su mejor nivel.

Entonces, Sebastián Viera, su entrenador, dejó claro que está dispuesto a salir del cargo si consideran que es lo mejor,

El más reciente partido de ‘Los Heróicos’ fue una increíble derrota a manos de Jaguares. El cuadro cartagenero ganaba 2-1 hasta el minuto 87 y terminó cayendo 2-3, razón por la cual, los hinchas se metieron al terreno de juego a increpar a los protagonistas.

Entonces Sebastián Viera puso la cara y dejó claro que él siempre está intentando dejar lo mejor, pero si los directivos consideran que debe salir de su cargo, él aceptará sin ningún problema:

“Antes de que me pregunten si voy a renunciar, si voy a seguir, quiero decir que nosotros trabajamos para que las cosas salgan bien, tenemos un trabajo honrado, pero, obviamente, si las personas que están al lado, los directivos, la hinchada, o lo que sea, piensan que nosotros somos el problema, ponemos el cargo a disposición. Nosotros no somos testarudos ni nada por el estilo, nosotros acá vinimos a sumar, no vinimos para a restar ni nada. Si ganas, agarras confianza de nuevo y cambia todo. Hace un mes teníamos el 78% de los puntos disputados, y un mes después perdí dos partidos seguidos de local y se te viene todo en contra, son momentos, vamos a ver cómo lo enfrentamos, pero si los que están en el club o los que están al lado piensan que nosotros somos el problema, ponemos el cargo a disposición. Queremos sumar”.

De igual manera, Mario Sebastián recordó su experiencia como futbolista, hace poco más de cinco años, cuando terminó saliendo campeón con Junior luego del cambio de entrenador a mitad de semestre:

“Me acuerdo que en 2019 (siendo arquero de Junior), teníamos un gran equipo y clasificamos en la última fecha. Echaron al profe (Luis Fernando) Suárez y vino (Julio) Comesaña para los cuadrangulares, y salimos campeones. Tengo varias experiencias que me dicen: no agache la cabeza porque son momentos y todo puede pasar”