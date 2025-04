¿Se acuerda de Ernesto Lucena? Renunció a la FedeCiclismo por diferencias con el Gobierno actual

Ernesto Lucena supo ser el Ministro del Deporte durante el mandato de Iván Duque como presidente de la República de Colombia, y aunque muchos le habían perdido la pista, él seguía desempeñándose como directivo de la Federación Colombiana de Ciclismo.

Sin embargo, en horas de la tarde de este lunes 21 de abril se conoció que presentó su carta de renuncia.

Tan solo pasaron cinco meses desde que Ernesto Lucena fue anunciado como vicepresidente de la Federación Colombiana de Ciclismo hasta ahora que se dio a conocer su no continuidad en el cargo.

En la carta que presentó Lucena, dejó claro que el motivo de su salida es específicamente por las diferencias ideológicas con el Gobierno actual, así que prefirió dar un paso al costado para no ser piedra de tropiezo en algún proceso:

“Esta decisión ha sido difícil para mí, pero después de una profunda reflexión, he llegado a la conclusión de que no puedo continuar en este cargo debido a mis profundas discrepancias con el gobierno actual y los principios que él encarna, y es claro que mis posturas pueden afectar a la Federación (...) Los recientes acontecimientos y decisiones tomadas por el gobierno actual han generado en mí una gran preocupación y descontento. Me preocupa que los principios y valores que se están promoviendo no se alinean con los que yo considero fundamentales para el desarrollo y el éxito del ciclismo en nuestro país”.

Por su parte, el presidente de la FedeCiclismo, Rubén Darío Galeano, aceptó su renuncia y exaltó su labor en el tiempo que estuvo en la Federación:

“La Federación Colombiana de Ciclismo informa que el Primer Vicepresidente, Ernesto Lucena, ha presentado su renuncia al Comité Ejecutivo, decisión que ha sido aceptada por la entidad. Durante su gestión, el doctor Lucena demostró un compromiso excepcional con el desarrollo del ciclismo colombiano, aportando su experiencia y dedicación para fortalecer los procesos deportivos, administrativos y competitivos de la Federación. Agradecemos profundamente su valioso trabajo y su contribución al crecimiento de nuestro deporte, destacando su liderazgo y pasión por el ciclismo nacional. Le deseamos éxitos en sus futuros proyectos, tanto profesionales como personales. Y estamos seguros de que seguirá siendo un gran embajador del deporte colombiano. La Federación Colombiana de Ciclismo reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte nacional, trabajando en la formación de talentos, el fortalecimiento de las competencias y la promoción del ciclismo en todas sus disciplinas. Continuaremos avanzando en nuestra misión de posicionar a Colombia como una potencia mundial en este deporte”.