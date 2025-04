“Para decirnos las cosas en la cara”: Rodallega señaló a los verdaderos responsables del mal momento de Santa Fe

Hugo Rodallega anotó su noveno gol con Santa Fe en la Liga BetPlay 2025-1 y se asentó como el goleador del fútbol colombiano, pero eso no fue suficiente para evitar la derrota a manos de Medellín, la cual, fue la segunda caída consecutiva del ‘León’.

Entonces, durante la zona mixta, habló directamente de los verdaderos responsables de los malos resultados que ha conseguido Santa Fe y dejó claro que Jorge Bava no tiene la culpa.

Jorge Bava analizó la derrota de Santa Fe ante Medellín y explicó que a pesar de no conseguir el resultado, considera que el equipo va por buen camino para llegar al nivel esperado: “Una cosa son los resultados, que obviamente no son los que queremos, pero otra cosa son las asociaciones y las combinaciones. Haber perdido el partido hoy, inició muy bien, estamos teniendo chances y no la estamos concretando. El mínimo error no forzado te cobran, nuestras oportunidades no las estamos concretando y no está alcanzando”.

Por su parte, Hugo Rodallega aseguró que todos los jugadores de Santa Fe están preocupados con la mala racha que vive el equipo (apenas un punto en tres partidos), pero también están comprometidos a mejorar:

“Estamos mal, golpeados, apenados, dolidos y preocupados por la situación, pero son momentos del fútbol. Así como hemos tenido rachas donde hemos ganado muchos partidos seguidos, hay que poner el pecho ahora que estamos en esta situación, afrontar nuestra responsabilidad. Vamos a tener unos días largos para trabajar, reflexionar, para decirnos las cosas en la cara, mirar qué está sucediendo y revertir esta situación.

Yo estoy preocupado también. Son situaciones que nos preocupan a todos, acá el jugador que haga parte de Independiente Santa Fe y te diga que no está preocupado es un mentiroso. Asumimos la responsabilidad, pero todavía no se ha terminado, todavía tenemos fechas para consolidarnos en los ocho".

‘Hugol’ también señaló que no puede culpar a Jorge Bava por los recientes resultados del equipo porque a los jugadores les ha faltado actitud para conseguir los resultados:

“Preocupado porque él dice que aceptó venir acá y veía un equipo muy aguerrido, un equipo diferente al que se está viendo ahora, es preocupante para él y su cuerpo técnico porque ellos querían llegar y mantener ese mismo nivel, pero lamentablemente no ha sido así. Él habla mucho con nosotros y yo le he dicho que se quede tranquilo porque él ha ido intentando incrementar su pensamiento en el grupo, pero nosotros somos los verdaderos responsables porque en el tema de la actitud, en eso nos ha faltado agresividad y qué puede ver un técnico en eso, ¿qué puede ver el técnico si somos nosotros ahí dentro del campo?”.