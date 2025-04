“Ese Caballo Márquez ni se diga”: Tino Asprilla se despachó contra varios jugadores del FPC

Faustino Asprilla no se guardó sus críticas contra tres jugadores del fútbol colombiano: Marino Hinestroza y Alfredo Morelos de Atlético Nacional y Ricardo ‘Caballo’ Márquez del Unión Magdalena.

El ‘Tino’ aprovechó su experiencia como futbolista para regañar a los jugadores, asegurando que las polémicas que él despertó en su momento, no tenían que ver con malos comportamientos ante las cámaras. Por el contrario, él se aguantaba hasta los camerinos para hacer los reclamos que necesitara.

Estas palabras, Asprilla las dijo en el programa F360 de ESPN, en referencia al comportamiento de Marino Hinestroza al dejar plantada la prensa en la zona mixta luego del clásico contra Millonarios. También a Alfredo Morelos, seguramente por los gestos que le hizo a la hinchada ‘Embajadora’.

Sin embargo, también trajo a colación lo que sucedió con Ricardo ‘Caballo’ Márquez, quien anotó con Unión Magdalena al Deportivo Pereira de Rafael Dudamel. Su celebración fue llevándose la mano al cuello en repetidas ocasiones, mirando hacia la tribuna, donde se encontraba el técnico venezolano. Tal parece que la relación entre ambos no quedó bien luego de coincidir en el Bucaramanga campeón del fútbol colombiano, teniendo en cuenta que Márquez no jugó mucho.

Estas fueron las palabras de Faustino Asprilla sobre los tres futbolistas en cuestión:

“Cuando tenía que hacer lo hacía en el camerino. No hay una imagen mía que me sacó el técnico en donde me voy tratándolo mal o cogiendo a pata todo lo que estaba en la banca. Cuando tenía que hacer algo, o sea, digo ese Marino insoportable; ese 9, ¿cómo se llama? Morelos, también. Ese ‘Caballo’ Márquez ni se diga. ¿Qué les está pasando? Esas cosas las hacía en el camerino, de pelear o decirle algo al entrenador".