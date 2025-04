Daniel Ruiz de Millonarios llega inspirado al clásico contra Nacional por nueva bendición para la vida de su novia

Millonarios llega a la fecha 13 de la Liga BetPlay 2025-1 ocupando el primer escaño de la tabla de posiciones, algo que podría mantenerse o caducarse dependiendo del partido que tendrán frente a Atlético Nacional el próximo domingo 13 de abril. Previo a este partido, el jugador del ‘azul’, Daniel Ruiz, llega con un plus desde lo emocional por la nueva bendición que llegó a la vida de su pareja.

Con 23 años, ‘Dani Boy’ se ha convertido en uno de los jugadores más destacados del ‘embajador’ teniendo varios momentos memorables, dentro de ellos el primer gol que marcó con esta escuadra en la final que perdieron contra el Deportes Tolima en 2021; suceso que precedió su paso al futbol brasilero al Santos y su retorno al ‘ballet azul’

La actualidad de Ruiz en el onceno dirigido por David González no ha sido de las mejores en su carrera, ya que en los once partidos que ha jugado no ha logrado saciarse con la gloria del gol, aunque ya aportó dos asistencias de gol a sus compañeros; ‘sal’ que quiere quitarse de encima en el ‘cotejo’ frente a los verdes, a quienes les ha marcado en varias ocasiones, alguna de ellas en el Atanasio Girardot de Medellín.

Durante las buenas y las malas ‘Dani’ ha estado acompañado de su media naranja, Carolina Rodríguez, madre de sus dos pequeñas hijas, que recientemente concretó una de sus más gratificantes metas de vida, algo que tiene más que dichoso a Ruiz y que representa esa dosis emocional que se necesita para enfrentar encuentros deportivos del nivel del Superclásico frente a Nacional.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde acumula 154.000 seguidores, Ruiz publicó varias historias de lo que fue la graduación de su pareja como Ingeniera Industrial, título que obtuvo de la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá; algo que el mediocampista celebró con las siguientes palabras: “Qué orgulloso me siento de ti mi amor, admiración total por ti. Eres maravillosa reina, todo lo que te propones lo logras, que privilegio poder vivir la vida a tu lado, te mereces todas las cosas lindas del mundo, te amo vida mía”.