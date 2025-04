“Hay que romper el tabú”: David González dejó claro que el que es bueno, es bueno, sin importar la edad

David González concedió una rueda de prensa previo al enfrentamiento de Millonarios frente a Atlético Nacional, donde dio información acerca de los jugadores en recuperación y el papel que han tenido los jóvenes en el equipo.

En primer lugar, David González dejó claro que el protagonismo que han tenido jugadores jóvenes bajo sus órdenes como Neyser Villarreal, Kevin Palacios o Luis Marimón, no tiene nada que ver con la cantidad de jugadores lesionados. Más bien, está relacionado con su talento y entendimiento de la idea de juego que quiere implementar en el cuadro ‘Embajador’.

González fue claro al señalar que él apostará por los jugadores que estén en mejor momento sin importar si es joven o experimentado, porque al fin y al cabo, el talento no tiene nada que ver con la edad: “​El hecho de querer desarrollar la idea no tiene que ver con las ausencias. La información se les ha dado a todos, el que entre, debe tener la información para responder. Hay que romper el tabú de que hay partidos donde a los jóvenes les cuesta, no lo comparto mucho, si hay talento lo puedo demostrar donde sea, además esto los va a formar, muestra de qué estamos hechos, la confianza es total en que lo que hemos hecho lo podemos replicar contra cualquier rival”.

Además, González indició que hay varios jugadores que dentro de poco ya estarán listos para regresar a la máxima competencia luego de sus lesiones: “Hay un par de jugadores entrenando a la par del grupo: Jader Valencia, Santiago Giordana y Juan Pablo Vargas, ellos un par de días menos, pero están entre las posibilidades para estar en la plantilla para el partido. Con Giordana ayer entrenó, es de sus primeras sesiones tras su problema muscular, lo llevamos día a día”.