“Se tomaron decisiones muy tarde”: Teo rompió el silencio sobre la eliminación de Junior en Sudamericana

Teófilo Gutiérrez no tuvo la oportunidad de jugar en el partido de la Copa Sudamericana, donde Junior queda eliminado a manos del América de Cali en la tanda de penales.

PUBLICIDAD

Ha pasado un mes desde aquel encuentro y ‘Teo’ finalmente se animó a hablar de la eliminación, dejando claro que se tomaron decisiones muy tarde.

Vea acá: “Me cuesta tener que hablar mal de él”: Periodista de ESPN dijo que Santa Fe juega con uno menos con Daniel Torres en cancha

El ‘Perfume’ no se animó a explicar a qué hacía referencia con aquella frase de las decisiones, pero sí dejó claro que ahora es un Junior diferente, mucho más consolidado y engranado con los jugadores que recién habían llegado.

De igual manera, mostró su emoción por estar nuevamente en el equipo de sus amores y ayudar a difundir esa alegría en los hinchas

“Yo creo que se nos escapó un poco el paso de la Sudamericana, se tomaron decisiones muy tarde y eso complica mucho. Ahora ya estamos todos, está el equipo compenetrado, entero, llegó el fútbol. La gente está muy emocionada, estamos muy bien físicamente, Barranquilla está alegre, la gente se pone su camiseta, en el banco, en el bus o en el avión. Eso es muy gratificante para uno como jugador y saber que cada día nos tenemos que levantar con alegría por estar en una institución muy grande que te exige resultados y vamos en busca de eso, ojalá sea por muchos meses y años, que podamos ganar títulos y estar en finales. Eso requiere tiempo, pero vamos muy bien”.

¿Cuándo vuelve a jugar Junior?

El próximo partido del ‘Tiburón’ será el domingo 6 de abril a partir de las 6:20 de la tarde, cuando reciba a Independiente Medellín.

Precisamente sobre este partido, Moreno Galindo demostró cuánto confía en los hinchas del equipo: “El hincha está feliz y va a ir, seguro va a llenar el estadio, vamos a ver un lindo marco. Siempre con el Medellín son buenos partidos, con muchos goles. A mí me molesta cuando no hay goles en los partidos y cada vez que enfrentamos al Medellín hay goles asegurados. El domingo no va a ser la excepción”.