“Me cuesta tener que hablar mal de él”: Periodista de ESPN dijo que Santa Fe juega con uno menos con Daniel Torres en cancha

Para los hinchas de Santa Fe no cabe duda que Daniel Torres es un referente del equipo - algunos consideran que se ganó el título de ídolo - pero su nivel actual no está ni cerca de ser el mejor.

Diana Rincón, periodista de ESPN e hincha de Santa Fe, dejó claro que para ella es muy difícil señalar a Daniel Torres, pero aseguró que hoy en día no está para jugar con Santa Fe.

El ‘16′ fue uno de los señalados luego del empate de Santa Fe vs Pasto en El Campín, y es que su nivel ha bajado considerablemente luego del subcampeonato en el primer semestre de 2024, al punto que ya no es titular indiscutido.

Entonces la periodista Diana Rincón, aunque se lamentó por tener que hablar así de Daniel Torres, dio a entender que cuando Santa Fe juega con él, se siente con un jugador menos en la cancha:

“Es duro, pero Daniel Torres es un hombre que se respeta porque es ídolo, aquí no respetamos los ídolos y por eso me cuesta tanto tener que hablar mal de él, pero en este momento tenerlo en la cancha es tener un jugador menos. Sus dinámicas son diferentes, la manera en que va a encarar es completamente diferente y creo que necesita regresar al nivel porque su primer semestre en Santa Fe fue muy bueno, pero hoy en día, Daniel Torres no puede ser la alternativa y mucho menos cuando cambiar un medio campo que es tan sólido”, aseguró Rincón.

Y posteriormente se animó a dejar la inquietud de si es el momento adecuado para que Daniel Torres dé un paso al costado, sin reprochar todo lo que le ha dado a Santa Fe: “De pronto ya cumplió un ciclo porque es un muy buen jugador”.