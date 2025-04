América de Cali jugará contra Once Caldas teniendo algunas bajas como JuanFer Quintero y Duván Vergara

Uno de los equipos que mejor presente está atravesando del Fútbol Profesional Colombiano es el América de Cali. Los escarlatas han aprovechado lo que fue un mercado de pases brillante, donde, más allá de las grandes contrataciones, como Sebastián Navarro, Jean Pestaña, Rafael Carrascal y Juan Fernando Quintero, también supieron mantener la columna vertebral del plantel, contando actualmente con uno de los equipos más competitivos de todo el país, demostrándolo no solo en liga, también en Copa Sudamericana, donde aplastaron al Racing de Montevideo sin mayor complicación, y dejando saber que la intención es hacer una participación importante a nivel continental.

En medio de este importante debut, se dio un rendimiento superlativo de estrellas como Duván Vergara, Juan Fernando Quintero, Rodrigo Holgado, Christian Barrios y Luis Ramos, haciendo que el continente entero se fije en el talento de los jugadores de la institución del sur occidente del país y que, entre otras cosas, aparezcan pretendientes que deseen llevarse en el siguiente mercado de pases a alguno de estos talentosos jugadores que seguirán deslumbrando a todos, en especial en los juegos contra Huracán y Corinthians.

Después de lo que fue el juego ante Racing de Montevideo, y teniendo en cuenta que se viene el importante cruce contra Corinthians, el cuerpo técnico decidió darle descanso a varios futbolistas para modular las cargas físicas: “18 JUGADORES DE America de Cali VIAJARON A MANIZALES. Por tema de altura, el CT decidió que no viajen algunos. Los que no fueron convocados regresaron a Cali. JUAN FERNANDO QUINTERO, DUVÁN VERGARA, MARCOS MINA Y RODRIGO HOLGADO (lesión), descartados Once Caldas”.

América de Cali confirmó rotura de ligamento de dos figuras claves del equipo

Tras el partido de Orsomarso para la fecha 6 del torneo femenino que terminó en empate, dos de sus jugadoras salieron con molestias de la cancha y medio de un comunicado de sus redes sociales reportaron el estado de salud de Laura Orozco y María Paula Córdoba. Laura la defensa central del cuadro ‘escarlata’ y María Paula sufrieron un trauma de rodilla y confirmaron la lesión de ligamento cruzado anterior, una lesión que es bastante común en el equipo y el cuadro femenino. El equipo médico del cuadro femenino, afirmó que ambas ya se encuentran en el proceso de rehabilitación y a la espera de una cirugía.