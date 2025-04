“Resulta chocante”: Ómar Pérez no quiso entrar en polémica al hablar de la actualidad de Santa Fe

Muchos hinchas de Santa Fe consideran que Ómar Pérez es el mejor jugador de la historia del equipo, al nivel de Alfonso Cañón. Sin embargo, su relación con el presidente Eduardo Méndez no es la mejor y el exfutbolista argentina

Ómar Pérez comenzó un nuevo proyecto y es un podcast que se llama ‘Donde Chipakero’. En el primer capítulo estuvo junto a Yulián Anchico, donde hablaron de diversos temas y al final, dieron su opinión sobre la actualidad del ‘León’.

Lo primero que dijo Anchico fue que no iban a hablar mal de Santa Fe, no solamente porque son hinchas, sino porque no consideran que sea pertinente hablar del equipo en la situación que está atravesando.

Entonces, el otrora ‘10′ y capitán del equipo, comparó la situación de Santa Fe con la de Boca Juniors, hablando específicamente de la eliminación de ambos en la segunda fase de la Copa Libertadores, algo que le parece increíble:

“Sin ir más lejos, mira lo que está pasando en Boca Juniors, comparo el momento porque son clubes grandes y están viviendo cosas que antes decías ‘cómo vas a jugar una segunda fase de Copa Libertadores’. Eso resulta chocante, pero no somos quiénes para decir si está bien o mal el trabajo. Simplemente, no nos gusta el tema de hoy no poder ver a Santa Fe en un grupo compartiendo con un grande”.

Ómar Pérez ahondó un poco más en el tema y aseguró que en su época, pensaban en la fase de grupos directamente, teniendo en cuenta que se clasificaron de manera consecutiva a siete ediciones de la Copa Libertadores, pero ahora toca pensar en los partidos previos. Aunque eso sí, señaló que no le pasa solamente al ‘León’, sino que también le sucedió a Millonarios:

“No solo Santa Fe, mira Millonarios, ¿Cuánto se gastó para llegar a esa instancia y no avanzas? Es complicado".

