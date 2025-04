Alberto Gamero está listo para volver: Presentó su proyecto a equipos de España, México y Chile

Tras su renuncia a Millonarios, Alberto Gamero dejó claro que necesitaba un descanso luego de cinco años trabajando en el club ‘Embajador’. Sin embargo, parece que no se aguantó ni cuatro meses de quietud y ya presentó su proyecto a varios equipos de diferentes lugares del mundo.

Según informó Mariano Olsen, periodista de Win Sports, el experimentado técnico samario estaría listo para regresar al ruedo, y aquella visita, el León de México, no habría sido ‘’de gratis’, pues él habría aprovechado para presentar su proyecto deportivo.

No obstante en ese momento, Gamero aseguró que su visita se trataba de una invitación, pero sin ninguna intención adicional: “Llegamos a México y un amigo llamado Borja González, un español, agente FIFA; quien me preguntó si quería ir a León porque tiene muy buena relación con Berizzo (DT de León) para ver el entrenamiento, no lo pensé y me fui. Estuve toda la semana, estuve con Guerra, con Stiven Mendoza, Barreiro y con James. Fueron 14 días muy lindos, de aprendizaje, iba todos los días a los entrenos”.

Adicionalmente, aseguró Olsen, que Gamero no se quedó solamente con la posibilidad de dirigir en México, sino que también le presentó la propuesta al Everton chileno y al Real Oviedo, equipo que actualmente milita en la segunda división del fútbol español.

El comunicador concluyó diciendo que ‘Tito’ quiere empezar un nuevo proceso, ya sea en el exterior o en la liga de nuestro país:

