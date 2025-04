“Ineficiente e ineficaz”: Carlos Antonio fue duro con Once Caldas, pero sobre todo con Dayro Moreno

Once Caldas perdió en su primera presentación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana en el Estadio Palogrande de Manizales. Y aunque el local intentó marcar en diversas oportunidades, no lo consiguió, mientras que Germán Cano necesitó un par de ocasiones para convertir.

Ante el buen juego del Once Caldas, Carlos Antonio Vélez pidió que no califiquen como injusta su derrota porque no se trata de merecimiento sino de ganar. Asimismo, el periodista aprovechó para cuestionar a Dayro Moreno.

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez sobre Dayro Moreno?

En su espacio de ‘Palabras Mayores’ de este miércoles 2 de abril, Carlos Antonio Vélez aseguró que no se debería calificar de injusta la derrota de Once Caldas porque, a pesar de intentarlo, al final no hizo lo más importante que era convertir el gol:

“Ineficiente e ineficaz. No me digan que mereció, las cosas se obtienen, se consiguen, porque se vuelve de injusta derrota en un maquillaje para los errores cometidos. El visitante vino a tratar la altura y aguantaron”.

Posteriormente, el periodista habló específicamente del ataque de Once Caldas y dejó claro que no tuvieron la mejor presentación:

“El arquero para cinco pelotas de gol. Es cierto, eso significa que el Once tuvo ataques, pero ineficaz. Llegaron por el medio, van por la cantidad y no por la calidad en el posicionamiento, repite mucho por derecha, flojo por izquierda.

Barrios intervino poco, no le daba ni por el medio ni por fuera, remates de media distancia muy poquitos, todo o querían meter dentro del área".

Vélez hizo hincapié en el capitán del equipo y ‘le cayó‘, no solamente por no convertir gol, sino por regañar tanto a sus compañeros:

“Dayro Moreno tuvo opciones, cierto que el arquero se las paró, pero en otras las definió mal y se dedicó otra vez a regañar a todo el mundo”.