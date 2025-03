“No vuelva a hacer esa payasada”, Falcao le jaló las orejas a Neyser Villarreal por la ‘Chaverrinha’

BOGOTA, COLOMBIA - JULY 21: Falcao García gestures during the match between Millonarios and Bucaramanga as part of the Liga BetPlay DIMAYOR II-2024 at Estadio El Campin on July 21, 2024 in Bogota, Colombia. (Photo by Andres Rot/Getty Images)

Neyser Villarreal contó que terminó regañado de cuenta de Radamel Falcao García y que por eso no volverá a hacer la famosa jugada de la Chaverrinha, ante el pedido especial porque ‘eso no genera nada’.

Todo esto se dio tras la polémica jugada que realizó el juvenil de Millonarios en el pasado clásico ante Independiente Santa Fe y que abrió un gran debate.

Mientras algunos reprocharon la acción, otros la aplauden, pero el mismo involucrado decretó que no la volverá a hacer más.

Neyser Villarreal recibió llamado de atención de Falcao

A propósito de esa situación, el jugador contó en un live que “Hasta Falcao me regañó. El día del partido en el camerino me dijo: ‘necesito hablar contigo’. Luego en el entrenamiento me dijo: ‘hablamos mañana que hoy no puedo’. Yo pensé que me iba a decir algo chimba o me va a felicitar”.

Sin embargo, “El viernes me llamó y me dijo: ‘primero que todo, felicitaciones por el buen partido’, pero después me dijo, ‘eso que hizo, no lo vuelva a hacer porque eso no genera nada. En Argentina te patean’ y yo, Tigre, pero, y el me dijo así: ‘Cállese. Esa paradinha, usted no vuelva a hacer esa payasada’”.

“Yo le dije, que si él no quiere, entonces no lo vuelve a hacer. Me dijo que lo que tengo que hacer son goles y es lo que tengo que hacer”, sentenció.

A Neyser Villarreal le quedó claro y ante el pedido del propio Radamel Falcao García, dejó claro que no volverá a hacer la famosa Chaverrinha, porque ya le quedó claro que esa jugada no aporta nada.