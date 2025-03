Nuevo look, mismo Teo: Gutiérrez aprovechó su mono para coquetearle a una periodista en supersaiyajin

Como en los viejos tiempos, Teófilo Gutiérrez salvó al Junior de Barranquilla de una derrota. Sucedió en el clásico frente a Unión Magdalena, ingresó de suplente y marcó el empate parcial que guio al equipo a la remontada, gracias al segundo gol de Steven ‘Titi’ Rodríguez.

Sin embargo, su gol no fue lo único destacado de la jornada, pues en la zona mixta, no perdió la oportunidad de coquetearle a una periodista.

El histórico futbolista del Junior ingresó al minuto 60 en lugar de Guillermo Paiva en un intento de César Farías por sumar hombres en el ataque y lograr al menos la igualdad ante el ‘Ciclón’ que parecía hacerse fuerte de atrás hacia adelante.

Sin embargo, en dos jugadas muy puntuales, el ‘Tiburón’ sacó ventaja y se quedó con tres puntos fundamentales para seguir en la parte alta de la tabla. Llegó a 19 puntos, mismos que tienen Millonarios y Santa Fe.

Con esa alegría de remontar el clásico, Teófilo concedió algunas palabras con medios de comunicación antes de montarse al bus de regreso a su casa. Fue entonces cuando una periodista le preguntó por ese cambio de look, pues ahora tiene el pelo completamente amarillo, y ‘Teo’ rápidamente le contra preguntó: ¿Cómo te parece?, con una sonrisa pícara justo antes de continuar su camino.

Teo hizo reír a más de uno cuando le preguntaron si le gustan los partidos con picante y con morbo:

“Uno siempre está presto a esto. Para eso vine, para aportarle al grupo que es lo más importante. En ningún momento por mi cabeza está retirarme ahora, siempre dije que quiero seguir, estoy en óptimas condiciones y el fútbol está. Yo lo dije una vez, no lo vuelvo a repetir, soy Teo Gutiérrez y lo demuestro día a día, pero no es de decirlo sino hacerlo también. Estoy feliz porque me vuelvo a reencontrar con el fútbol y el gol”.