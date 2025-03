“Falta de respeto”: Ídolo del Junior dio dos nombres que podrían reemplazar a César Farías

El rendimiento del Junior de Barranquilla actualmente no atraviesa su mejor momento y para la muestra está su posición en la tabla, que tras seis partidos, apenas ha sumado nueve puntos y se mantiene en la décima casilla.

Un exfutbolista del ‘Tiburón’ habló al respecto y dejó claro que él reemplazaría a César Farías, quien no lo ha convencido desde que llegó al equipo, pues no le ha visto muchos partidos buenos, para ser específicos, solo ha sido uno.

Iván René Valenciano fue quien habló acerca del Junior durante una entrevista con el programa ‘El VBar’ de Caracol Radio, donde dio a entender que no es muy fanático del proceso de César Farías: “El entrenador ha hecho treinta y seis cambios dentro de la nómina del Junior, y no ha podido encontrar un equipo ideal. El hecho de que no haya encontrado una manera o una forma de jugar, me parece que es desacertada”.

También dio a entender que el Junior bajo sus órdenes no ha sido eficiente y apenas le ha visto un buen partido, aunque no habló de cuál. “Yo solo vi un partido extraordinario en el proceso Farias, el sistema defensivo en el Junior debe mejorar. Pero eso sí, el partido que se perdió con Envigado fue una falta de respeto con la hinchada”

Finalmente, al ‘Bombardero’ le preguntaron por algún entrenador que pudiera reemplazar a Farías, y aunque él aseguró que es importante saber manejar un grupo que está lleno de estrellas con gran experiencia como Teófilo Gutiérrez, Carlos Bacca, Yimmi Chará o Santiago Melé: “Cuando tienes nombres tan importantes, deben darles un tiempo para el proceso. Si es por resultados, diría que Juárez, pero si quieren a Gamero, tienen que darle tiempo, yo reemplazaría a Farias con cualquiera”, concluyó Valenciano.