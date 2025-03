Bogotá tiene nuevo club de pádel, ¿dónde es y cómo jugar? Robert Farah nos contó todos los detalles

Mencionar el nombre de Robert Farah es sinónimo de uno de los mejores deportistas en la historia de Colombia. Los diecinueve títulos que consiguió junto a Juan Sebastián Cabal como tenistas profesionales, incluyendo Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, son la prueba fehaciente de ello.

Tristemente, la dupla le puso punto final a su exitosa carrera en 2023, pero no se han alejado del deporte. Todo lo contrario, siguen trabajando en el tenis con las futuras estrellas y también le están ‘metiendo la ficha’ al pádel.

Es por tal razón, que en PUBLIMETRO hablamos con Farah acerca del nuevo club de pádel en Bogotá.

La capital tiene nuevo club de pádel en Bogotá:

En la avenida calle 127 con Autopista Norte se inauguró un recinto del pádel, que cuenta con cinco canchas equipadas con la mejor tecnología para recibir hasta 20 jugadores en actividad y cien personas como espectadores. Además, dispone de zona de parqueo y servicios complementarios como café, tienda deportiva, coworking y baños con duchas.

“Es un club espectacular de pádel. No es porque sea nuestro, pero nos quedó demasiado lindo. Es un espacio donde prima la cercanía con la gente, el ambiente social y toda la parte transformativa que tiene el deporte”, comenzó diciendo Robert Farah, muy entusiasmado, “Venimos trabajando desde finales del 2023 y el año pasado se consolidó, e inluso, pudimos disfrutar un torneo muy grande. Es un club que está marcando la parada en Bogotá”.

¿Es bueno que la empresa privada responda por el deporte colombiano?

El apoyo gubernamental muchas veces no es suficiente para las necesidades del deporte, y más ahora con el recorte presupuestal anunciado este año. Es entonces donde se refleja la importancia de la inversión de la empresa privada: “Banco Itaú ha estado presente en el pádel y en el deporte como tal. Es algo bueno. Al final del día, se necesita un apoyo económico para que se pueda desarrollar el deporte, tanto para juveniles, como para amateurs y profesionales”.

¿Cómo ha sido la incursión en el pádel?

“Hemos traído nuestras experiencias del tenis al pádel. Tenemos nuestra gira CFF (Cabal, Farah y Falla), que es la única gira de pádel en Colombia, tanto a nivel profesional como a nivel amateur, donde vienen jugadores de todo el mundo y de todos los circuitos. Lo que hemos tratado es traer lo que nos gustaba de los torneos profesionales de Grand Slam para que la gente pueda vivir esa experiencia similar”.

¿Qué diferencia encuentra entre el tenis y el pádel?

“Deportivamente sí es diferente: El juego de pared, poder dar la vuelta, tener la paciencia de dejar rebotar la bola contra la pared para volver a atacar, o los golpes por encima la cabeza. Uno está acostumbrado a pegarle fuerte a la bola donde no esté el contrario para que no le llegue y no hay ninguna pared que la devuelva. Sin embargo, hemos disfrutado mucho aprender este nuevo deporte. Obviamente siendo tenistas tenemos un buen control de bola y de voleas. Somos de los de los mejores padelistas dentro de Colombia, pero hay unos que sí se dedican 100% al pádel y entrenan todos los días como Tomás Roldán, Pedro Uribe, Pablo Toro.

Dentro de lo dentro de lo empresarial, el cambio ha radicado en meternos a hacer empresa en Colombia, que es un tema complejo, pero a la vez divertido. Tiene una cantidad de enseñanzas, y al final del día, lo que tú haces, lo que tú te propongas y hagas con intensidad, con resiliencia, con tranquilidad, con inteligencia, puede salir adelante y eso es lo que estamos tratando de hacer”.

¿Por qué el pádel está tomando tanta fuerza?

“El pádel tiene ese elemento transformativo que te hace sentir un atleta de repente. Claro está que de ahí a jugar al máximo nivel es durísimo, pero jugar pádel y divertirse no es tan duro”.

¿Qué decir sobre el nivel de los colombianos en el pádel?

“Yo llevo en el pádel desde el 2023 y hemos notado que el nivel ha subido impresionantemente. Antes, quinta categoría, era para personas que recién empezaban, pero ahora tú ves quinta y dices, ‘Estos manes juegan’.

En la Pala by Itaú habrá hasta séptima categoría, y seguramente también tendremos que abrir octava, porque poco a poco, la gente va cogiendo un nivel y va abriendo un espectro más grande”.

¿Cómo ir a jugar pádel en Pala by Itaú?

“Dos cosas importantes: La primera es descargar la aplicación de la Pala by Itaú en el celular. Desde ahí ya se puede reservar las canchas. Lo segundo, si quieres llevarte unos descuentos bien jugosos, ser cliente de Itaú. Con eso vas a tener la oportunidad de comprar tiqueteras con un descuento muy grande y poder alquilar las cosas”.

¿Qué sorpresas tendrá Pala By Itaú?

“Lo primero, es un director deportivo con una experiencia altísima. Se llama Felipe Díaz y ha sido el director deportivo del Club Los Lagartos y luego estuvo en Inglaterra. Sabíamos que sería una persona muy importante para el proceso y ahora es el director deportivo de La Pala. A través de él hemos logrado abrir academias para todos los niveles, hemos logrado crear torneos semanalmente para todo tipo de nivel”.

Finamente, Robert dio su recomendación para quienes estén interesados en jugar al pádel: “Recomiendo es no echarle tanta cabeza y salir a jugar. Allá le alquilamos las palas y las bolas”.